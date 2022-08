Cựu chiến binh huyện Đông Sơn: Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Là những người lính được trưởng thành từ trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Đông Sơn luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của ông Thiều Thọ Tam, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Đông Tiến.

Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập dân tộc, với ý chí và nghị lực quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ông Lê Văn Lợi, hội viên Hội CCB xã Đông Quang quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ông Lê Văn Lợi cho biết: "Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, kinh tế gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhất là không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Sau một thời gian trăn trở và suy nghĩ, với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, tôi đã mạnh dạn vay vốn mua con giống, cây giống; học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển sản xuất. Cùng với diện tích đất hiện có của gia đình, tôi thuê 2 ha đất trồng lúa kém hiệu quả để xây dựng trang trại tổng hợp, đào ao thả cá, nuôi trên 30 con trâu nái, hàng trăm vịt đẻ, hàng năm cho thu nhập ổn định từ 250 đến 300 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều cán bộ, hội viên CCB huyện Đông Sơn đã tham gia phong trào hiến kế, hiến đất, tự nguyện góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình văn hóa... Nhận thấy việc xây dựng đường giao thông giúp cho mọi người trong khu dân cư đi lại thuận lợi và góp phần xây dựng quê hương phát triển, ông Thiều Thọ Tam, hội viên Hội CCB xã Đông Tiến đã 5 lần tự nguyện hiến đất, với tổng diện tích 580m2 đất để mở rộng đường giao thông. Không chỉ là người gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất làm đường, ông Tam còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, hiện gia đình trồng các loại cây ăn quả: thanh long, bưởi da xanh, ổi, mít, chăn nuôi gà, vịt... mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội CCB huyện Đông Sơn hiện có 6.340 hội viên, sinh hoạt tại 96 chi hội. Bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của hội, 5 năm qua (2017-2022) các cấp hội đã động viên cán bộ, hội viên đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện các chỉ tiêu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”... gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp hội CCB Đông Sơn phát động sâu rộng và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, các cấp hội CCB còn tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội CCB huyện đã nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 32.046 triệu đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, toàn huyện có 19 doanh nghiệp, 104 mô hình kinh tế trang trại, gia trại do CCB làm chủ. Hội CCB huyện Đông Sơn có 60,8% gia đình hội viên có mức sống khá và giàu, không còn gia đình hội viên nghèo đa chiều.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, Hội CCB huyện được cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp tuyên truyền, vận động và chỉ đạo thực hiện 2 tiêu chí: giao thông nông thôn và an ninh trật tự. Về tiêu chí giao thông, hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động hội viên và Nhân dân thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông thôn, xóm. Đến nay, các cấp hội đã vận động gia đình CCB và Nhân dân làm mới, mở rộng nâng cấp được 164,2 km đường giao thông nông thôn; hiến 117.702m2 đất; đóng góp 65.056 ngày công làm đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 109,97 km tường rào thoáng. Về tiêu chí an ninh trật tự, hội CCB đã phối hợp với công an các cấp thực hiện chương trình phối hợp “Hội CCB tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn”; “Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng”. Kết quả, từ năm 2017 đến nay, hội CCB các cấp đã cung cấp 112 tin quan trọng cho cơ quan chức năng xử lý; phối hợp với công an cơ sở thực hiện tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự bảo đảm cho các ngày lễ, tết và các sự kiện quan trọng của địa phương. Nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 172 đối tượng lầm lỗi tại địa phương và đã cảm hóa thành công 89/172 đối tượng lầm lỗi, vi phạm pháp luật hoàn lương, hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Với những đóng góp tích cực, Hội CCB huyện Đông Sơn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, hoạt động Hội CCB huyện Đông Sơn 5 năm qua không chỉ khẳng định phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của CCB sáng mãi; mà còn tạo nền tảng vững chắc để các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào, hoạt động công tác hội trong nhiệm kỳ mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê