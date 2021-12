Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết phong trào thi đua năm 2021

Sáng 4-12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Thanh Hóa.

Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Bám sát chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19; cùng với các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nổi bật là LĐLĐ các tỉnh trong cụm đã kịp thời hướng dẫn và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với chủ sử dụng lao động thành lập 11.336 “Tổ an toàn COVID-19” và “Tổ COVID-19 công đoàn” tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp công đoàn 6 tỉnh tích cực triển khai, trọng tâm là hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19; huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn”; đàm phán ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức có hiệu quả hoạt động “Tết Sum vầy” và “Tháng Công nhân”. Trong năm, các cấp công đoàn 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã huy động 276,5 tỷ đồng để tặng quà và hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn….

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp công đoàn 6 tỉnh trong cụm phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt, Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và cuộc thi “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được LĐLĐ 6 tỉnh trong cụm triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả cao.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Nghệ An dẫn đầu cả nước về thực hiện “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” với 30.541 sáng kiến, Thanh Hóa đứng thứ hai với 30.257 sáng kiến, Hà Tĩnh xếp thứ tư với 20.449 sáng kiến; Thanh Hóa đứng đầu cả nước về cuộc thi trực tuyến “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân” với 78.563 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Thông qua các phong trào thi đua, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý về thành tích hoạt động công đoàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ các tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị LĐLĐ các tỉnh trong cụm Bắc Trung Bộ tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn cần chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19; phối hợp tốt với các doanh nghiệp, đơn vị, tập trung mọi nguồn lực, huy động các nguồn xã hội hóa để chăm lo tốt nhất đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là ở các khu công nghiệp nhân dịp Tết đến, Xuân về. Triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã bình xét, suy tôn tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2021; bầu chọn LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa làm cụm trưởng và LĐLĐ tỉnh Quảng Bình làm cụm phó cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2022.

Thanh Huê