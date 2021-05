Cử tri trên địa bàn thành phố Sầm Sơn nô nức đi bỏ phiếu

Sáng 23-5, cùng với cử tri cả nước, ngay từ sáng sớm, cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn đã nô nức đi bầu cử để lựa chọn ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc bầu cử tại tất cả các đơn vị đều được diễn ra trang trọng, an toàn, đảm bảo đúng quy định, với đông đảo cử tri tham dự.

Ngay từ sáng sớm, cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu, nghiên cứu kỹ thông tin và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bỏ phiếu

Lãnh đạo TP Sầm Sơn dự khai mạc và chỉ đạo công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 01 (phường Bắc Sơn)

Ông Nguyễn Bá Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn cho biết, tất cả 6 điểm bầu cử trên địa bàn phường đều đã có sự chuẩn bị chu đáo, từ công tác bố trí nhân lực cho đến cơ sở vật chất. Để đảm bảo an toàn trog công tác phòng, chống dịch COVID-19, phường đã bố trí 6 tổ y tế có mặt tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bỏ phiếu. Đối với các cử tri đang bị tạm giữ và cách ly y tế, cán bộ địa phương sẽ đưa phiếu bầu cử đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu, đảm bảo đúng quy định và quyền công dân của tất cả các thành phần.

Đại diện cử tri tại khu vực bầu cử số 01 (phường Bắc Sơn) kiểm tra hòm phiếu công khai trước khi thực hiện bỏ phiếu

Khu phố Nam Hải (phường Trung Sơn) với 1.057 cử tri, trong đó có tới 85 % là đồng bào công giáo. Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân khu phố Nam Hải đã đến khu vực bỏ phiếu số 7, tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bỏ phiếu.

Cử tri thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Trung Sơn)

Cử tri Lê Văn Sơn (62 tuổi) - khu phố Nam Hải (phường Trung Sơn) cho biết: “Hôm nay thực sự là ngày hội đối với bà con giáo dân khu phố Nam Hải nói riêng, bà con TP Sầm Sơn nói chung. Bà con Nhân dân ở đây rất phấn khởi và có mặt tại điểm bầu cử từ sáng sớm để bỏ phiếu bầu ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu được bầu sẽ là những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng cho các tầng lớp Nhân dân”.

100% cử tri trên địa bàn TP Sầm Sơn khi đến khu vưc bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

Tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Quảng Vinh), cử tri thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn khi đi bầu cử

Cử tri Vũ Tiến Dũng (67 tuổi) cho biết, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp, song công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu khu phố Quang Minh (phường Quảng Vinh) được thực hiện một cách nghiêm túc nên bà con rất yên tâm và phấn khởi khi đi bầu cử. Trước khi bỏ phiếu chúng tôi đã nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn ứng cử và tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu. Chúng tôi hy vọng sẽ lựa chọn được những ứng cử viên tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài để đóng góp vào sự phát triển của quê hương”.

Công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện chặt chẽ ở tất cả các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại tất cả các địa phương trên địa bàn TP Sầm Sơn đều được đảm bảo, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, các tài liệu phục vụ bầu cử được cấp phát đầy đủ trước ngày bầu cử. Nhằm đảo bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tất cả khu vực bỏ phiếu đều được bố trí cán bộ y tế và đầy đủ khẩu trang, nước sát khẩu và nhắc nhở người dân thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban bầu cử TP Sầm Sơn, TP có tất cả 85 tổ bầu cử, với tổng 80.557 cử tri. Tính đến 10h30 phút ngày 23-5 đã có 55.855 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 69,34%.

Hoài Anh