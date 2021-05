Cử tri Thanh Hóa nô nức đi bầu cử

Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, từ sáng sớm 23-5, cử tri tỉnh Thanh Hóa nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên các ngả đường, các tuyến phố và khu vực bỏ phiếu đều được trang trí khẩu hiệu tuyên truyền, cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử. Đúng 7h sáng nay, sau lễ khai mạc những lá phiếu đầu tiên được cử tri toàn tỉnh thực hiện – thiêng liêng và ý nghĩa.

Theo ghi nhận tại các khu vực bầu cử trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn…trước thời điểm diễn ra bầu cử, công tác chuẩn bị được các thành viên các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thực hiện đầy đủ theo các bước trong quy trình bầu cử. Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Trước cửa ra vào khu vực bỏ phiếu đều được bố trí điểm đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, nhân viên y tế nhắc nhờ cử tri đeo khẩu trang khi đi bầu cử. Hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

Công tác phòng dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt, tất cả những cử tri và người tham dự bầu cử đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tham gia hoạt động bỏ phiếu, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế... rồi mới tiến vào khu vực hội trường, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu bầu. Bảng thông báo cử tri thực hiện đúng thông điệp 5k của ngành y tế về phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu.

Bảng nội quy phòng bỏ phiếu và nguyên tắc bỏ phiếu được đặt ở khu vực bỏ phiếu số 3, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn để cử tri theo dõi.

Cử tri nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Tại khu vực đón tiếp, phát phiếu, lựa chọn đại biểu đến bàn đóng dấu đã hoàn thành bỏ phiếu được sắp xếp hợp lý, khoa học để cử tri thuận tiện cho việc bỏ phiếu.

Cử tri lựa chọn các đại biểu tại khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Các thành viên tổ bầu cử thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri thực hiện đúng các bước trong quá trình bầu cử.

Lực lượng an ninh túc trực thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho hòm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu xong, tổ bầu cử sẽ được đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

Cử tri Phạm Thị Hà, 21 tuổi, tại khu vực bỏ phiếu số 2, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) với ánh mắt vui tươi khi lần đầu được đi bầu cử. Hà cho biết, đây là lần đầu tiên em được đi bỏ phiếu nên rất háo hức, vì vậy em đã dậy sớm, cùng mẹ đến điểm bầu cử và thực hiện bỏ phiếu. Em rất mong lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến thế hệ trẻ.

Theo ghi nhận, cử tri sau khi bỏ phiếu đều mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, thực hiện đúng các chương trình hành động đã đề ra, đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.