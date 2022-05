Công tác bảo đảm kỹ thuật theo Nghị quyết 382 ở Bộ CHQS tỉnh

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển VKTBKT theo đúng mệnh lệnh của trên; bảo đảm đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng và đồng bộ VKTBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng xe thiết giáp BTR152.

Ngay khi nghị quyết ra đời, Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ngành kỹ thuật triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quản lý kỹ thuật về súng pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện kỹ thuật của đội ngũ cán bộ các cấp đi vào nền nếp đảm bảo chính quy, thống nhất. Bên cạnh đó, việc nắm chắc thực lực VKTBKT, hệ thống cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật là cơ sở đề xuất những chủ trương, biện pháp quy hoạch sử dụng VKTBKT; chỉ đạo ngành kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đảm bảo đầy đủ kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trong những năm qua, ngành kỹ thuật đã tiếp nhận 23 xe ô tô; 3.500 VKTBKT các loại; gần 70 tấn đạn dược và vật tư kỹ thuật các loại. Tiến hành bảo dưỡng 1 và 2 cho hơn 30 nghìn lượt khẩu vũ khí, 253 lượt xe; khôi phục đồng bộ 81 xe ô tô; kiểm định xe 1.752 lượt... Cùng với đó, ngành kỹ thuật đã tổ chức rà soát, thu hồi vũ khí, trang bị, vật liệu nổ ngoài luồng còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tổ chức xử lý kịp thời, an toàn tuyệt đối.

Công tác đảm bảo VKTBKT cho các nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu, cấp phát kịp thời, đủ số lượng, có chất lượng tốt và đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ. Hệ số kỹ thuật được duy trì Kt=1 cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Hàng năm đã chỉ đạo ngành kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, giám định VKTBKT theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hệ thống kho VKTBKT được lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, thiết bị, dụng cụ cứu hỏa nhà kho thông minh, bổ sung, sửa chữa bể cát, bể nước an toàn phòng chống cháy nổ.

Thực hiện khâu đột phá “Quản lý VKTBKT và bảo đảm an toàn kho vũ khí đạn dược”, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày kỹ thuật và chế độ trực ban kỹ thuật, chế độ kiểm tra VKTBKT, các chế độ quy định về sử dụng các loại VKTBKT, khi đưa ra sử dụng đều được kiểm tra, đăng ký, quản lý chặt chẽ, đủ tiêu chuẩn mới cho phép sử dụng. 100% cán bộ, chiến sĩ được giáo dục quán triệt các quy định về công tác bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác sử dụng VKTBKT, nhất là trong kiểm tra đánh thuốc nổ, ném lựu đạn và bắn đạn thật, diễn tập cấp tỉnh, huyện và các cụm tác chiến xã, phường. Tổ chức kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, đạn dược, khí tài, xe - máy, xe thiết giáp, đồng bộ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong bảo đảm kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, ngành kỹ thuật đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện vận chuyển công dân trở về từ các quốc gia và vùng có dịch về cách ly y tế tập trung, vận chuyển trang thiết bị, cơ sở vật chất thành lập các bệnh viện dã chiến, phun khử khuẩn; vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm cho Nhân dân, vận chuyển vắc-xin phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong huấn luyện diễn tập, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ngành kỹ thuật, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và thực địa, huy động tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, diễn tập thực binh có bắn đạn thật đối với Tiểu đoàn 40 (Trung đoàn 762); xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các kho, trạm, xưởng tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên kỹ thuật. Công tác nâng bậc thợ kỹ thuật được tiến hành thường xuyên. Bên cạnh đó, việc huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật được tiến hành thường xuyên. Việc tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT được chỉ huy các cấp chú trọng. Công tác bồi dưỡng tạo nguồn nhân viên kỹ thuật có phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe tốt để sẵn sàng thay thế những thủ kho đã lớn tuổi được tiến hành hiệu quả. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm quản lý trong quản lý VKTBKT, vận tải kỹ thuật được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc của ngành kỹ thuật.

Hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quan tâm. Việc phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật quân sự, nhất là tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, tiếp cận với các loại VKTBKT mới được duy trì thường xuyên; đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào thực tế, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa VKTBKT, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, thực hiện hợp tác quốc tế và nhiệm vụ giúp bạn Lào trong đảm bảo kỹ thuật, hàng năm, Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trao đổi kinh nghiệm, trong hoạt động huấn luyện, xây dựng lực lượng và SSCĐ; xây dựng, tập huấn các nội dung quân sự, chính trị cho các đồng chí cán bộ quân đội, dân quân du kích và sửa chữa, bảo dưỡng các loại VKTBKT cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn với tổng kinh phí hàng tỉ đồng.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)