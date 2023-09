Công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 31-8, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Hội đồng Thẩm định Trung ương tổ chức hội nghị xét, công nhận thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa).

Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trung ương, chủ trì. Cùng tham dự xét và bỏ phiếu có các thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT; Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh và lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn.

Tại hội nghị, các thành viên của tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình MTQG XDNTM thị xã Bỉm Sơn; báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đối với thị xã Bỉm Sơn; báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về việc công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo kết quả XDNTM của thị xã Bỉm Sơn (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa).

Bằng sự nỗ lực, cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM gắn với đô thị văn minh, đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 33 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 10,71%. Từ Chương trình XDNTM, kết cấu hạ tầng thị xã được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và vùng nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Hiện nay, tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 77,23%; các ngành Dịch vụ - Thương mại chiếm 22,02% và ngành Nông nghiệp chiếm 0,75%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của thị xã đạt 64,6 triệu đồng/người/năm (gấp 1,6 lần so với năm 2012); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2% (giảm 2,99% so với năm 2012). Toàn thị xã có 6/6 phường đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh theo quy định; xã Hà Lan đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019, nay đã sáp nhập vào phường Đông Sơn. Xã Quang Trung đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Văn hóa truyền thống được duy trì và phát triển. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định.

Trên cơ sở báo cáo và kết quả thẩm định thực tế trước đó, các thành viên Hội đồng Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong XDNTM của thị xã Bỉm Sơn thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn cần có giải pháp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hướng đến xây dựng đô thị văn minh.

Thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương nhận xét (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa).

Thị xã cần có định hướng và giải pháp xây dựng xã Quang Trung thành xã NTM thông minh, gắn với việc ứng dụng các công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, giám sát an ninh trật tự; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, sạch và tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Thị xã cần tăng cường các giải pháp về đảm bảo chất lượng môi trường sống trên địa bàn, trong đó chú trọng đến các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất xi măng, các khu công nghiệp và khu xử lý chất thải tập trung Núi Voi; tăng cường hệ thống cây xanh đô thị và công viên.

Trên cơ sở các ý kiến phân tích những kết quả đạt được và ý kiến tiếp thu, giải trình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, 8/8 thành viên Hội đồng Trung ương thống nhất bỏ phiếu xét, công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2022, đạt 100% thành viên đồng ý.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thị xã Bỉm Sơn tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo theo quy định. Đồng chí cũng lưu ý thị xã Bỉm Sơn cần quan tâm hơn nữa chất lượng môi trường sống của người dân nông thôn, định hướng xây dựng các phường, xã theo hướng đô thị xanh, sản xuất nông nghiệp sinh thái, tạo điểm nhấn rõ nét về không gian xanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam cũng yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM Trung ương phối hợp các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bỉm Sơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị (Ảnh: Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh Thanh Hóa).

Thay mặt UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương, đã ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng NTM của thị xã Bỉm Sơn.

Đồng thời, đã chỉ ra những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trong phát triển kinh tế, xã hội và XDNTM của thị xã. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là những ý kiến bổ ích, là những bài học quý và định hướng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trên tất cả các lĩnh vực.

