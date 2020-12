Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện gửi Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường giám sát, cách ly, quản lý người nhập cảnh và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan: Bộ Y tế ra công điện khẩn về tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, một số tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước theo sự điều phối của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các Bộ, ngành Trung ương. Từ ngày 08/11/2020 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, cách ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh 2.392 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và đang được theo dõi, quản lý chặt chẽ tại các cơ sở cách ly của địa phương theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là tổ chức tốt việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân theo Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh; thực hiện tinh thần chỉ đạo “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong truy vết, khoanh vùng” trường hợp lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng tại TPHCM, của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, ngày 02/12/2020. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:

Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan y tế; trong đó: Khuyến cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Chú trọng phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như: bệnh viện, điểm lễ hội, du lịch, sự kiện văn hóa, chính trị lớn, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly…; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có nguy cơ cao, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải rà soát bổ sung phương án cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc những cá nhân, tổ chức liên quan không thực hiện đúng quy trình cách ly làm lây nhiễm bệnh. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tiếp nhận công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố có các khách sạn được lựa chọn làm khu cách ly tập trung có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, có phương án sẵn sàng triển khai, vận hành, tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân ngay khi có sự điều phối, chỉ định của Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh).

Việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng. Các cơ sở cách ly tập trung phải đảm bảo các điều kiện theo Hướng dẫn số 594/HD-BCĐ ngày 14/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về tổ chức khu vực cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 600/CV-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc bố trí cơ cấu tổ chức và hoạt động tại cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”.

Sở Y tế là đầu mối tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân; căn cứ đặc điểm dịch tễ, năng lực tiếp nhận của các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh lựa chọn và chỉ định cơ sở cách ly phù hợp; chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly cũng như lây nhiễm ra cộng đồng. Có kế hoạch, cử cán bộ, phương tiện phối hợp với các lực lượng có liên quan, đảm bảo công tác y tế trong quá trình vận chuyển công dân từ nơi nhập cảnh về cơ sở cách ly; Đảm bảo đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, sinh phẩm hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để thực hiện giám sát, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện chỉ đạo, theo dõi, giám sát toàn diện việc tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly công dân theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế. Chỉ đạo tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục nỗ lực triển khai và duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng đồng. Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng và công khai tổng chi phí theo quy định với đối tượng nhập cảnh đề nghị cách ly tự nguyện trả phí tại các cơ sở lưu trú và các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để cấp phép cho các chuyến bay quốc tế được hạ cánh tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận, vận chuyển, đồng thời giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong quá trình nhập cảnh, cách ly công dân. Sẵn sàng phương án huy động, điều động đủ phương tiện vận chuyển công dân (xe ô tô và lái xe), phối hợp bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để điều phối tổ chức đón công dân từ cửa khẩu về cơ sở cách ly ngay sau khi có thông tin về lịch trình các chuyến bay.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức đón công dân từ nơi nhập cảnh về cơ sở cách ly đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện kiểm soát lây nhiễm trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển công dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức; chỉ đạo các đơn vị quân đội bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tuyến huyện, các khách sạn được chỉ định làm cơ sở cách ly theo sự điều phối của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương trên các tuyến biên giới tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối mở, thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát cách ly theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì các cơ sở cách ly tập trung theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và của tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về Thanh Hóa cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, UBND và Công an các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức cách ly theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an từ cấp tỉnh đến thôn, bản tăng cường kiểm tra, rà soát không bỏ sót, để lọt các đối tượng thuộc diện phải cách ly; phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ phối hợp với đại sứ quán các nước, cơ quan đại diện ngoại giao trong nước và nước ngoài, Sở Y tế, Công an tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo hộ công dân và quản lý số người nhập cảnh về nước trên địa bàn theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan quản lý các cơ sở cách ly tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn phải thực hiện bắt buộc khai báo y tế đối với khách lưu trú. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các lễ hội; yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu, điểm du lịch, di tích.

Sở Tài chính hướng dẫn Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan xây dựng tổng chi phí theo quy định với đối tượng nhập cảnh đề nghị cách ly tự nguyện trả phí tại các cơ sở lưu trú và các khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh căn cứ phân công nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các địa bàn được phân công phụ trách. Tích cực phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, vận chuyển, phòng, chống dịch đối với công dân Việt Nam về nước, nhập cảnh tại Cảng Hàng không Thọ Xuân, cách ly tại tỉnh Thanh Hóa.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại ngành, địa phương, đơn vị mình theo thẩm quyền. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giám sát, kê khai y tế các đối tượng liên quan. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện cách ly; kiểm tra, rà soát, báo cáo phương án cách ly tập trung.

Yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị được phân công theo dõi, chỉ đạo; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khi các ngành, địa phương, đơn vị có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu quyết liệt trong triển khai các giải pháp phòng, chống dịch hoặc triển khai thực hiện không đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tô Hà