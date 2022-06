Công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chiều 29-6, Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12-2021 với các đơn vị điều tra là: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhằm thu thập thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Năm 2020 được lựa chọn là năm số liệu để thu thập và tổng hợp thống nhất cho tất cả các loại đơn vị điều tra.

Tại hội nghị, Tổng cục Thống kê và Bộ Nội vụ đã công bố từng chỉ tiêu của kết quả điều tra với những đặc trưng cơ bản về số lượng đơn vị và lao động. Theo đó, tổng số đơn vị điều tra trong tổng điều tra kinh tế năm 2021 đạt trên 6 triệu đơn vị, tăng 7,5% so với năm 2016. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra là 27,5 triệu người, tăng 4,3% so với năm 2016. Kết qủa điều tra cơ sở hàng chính có gần 32,3 nghìn đơn vị hành chính, giảm 49,1% so với năm 2016. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra năm 2020 là 27,5 triệu người, tăng 4,3% so với năm 2016. Lao động bình quân của một đơn vị điều tra giảm nhẹ. Tổng số lao động trong các đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội là 1.382.000 lao động, tăng 15% so với năm 2016.

Quy mô lao động bình quân một đơn vị điều tra năm 2020 biến động không đều so với năm 2016 trong đó giảm mạnh ở khối doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy mô lao động bình quân trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ và tôn giáo, tín ngưỡng lại có biến động tăng so với năm 2016. Vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng đơn vị điều tra và lao động. Thấp nhất là khu vực Tây Nguyên.

Tại Thanh Hóa, với sự chủ động, kịp thời triển khai thực hiện phương án điều tra, tỉnh đã hoàn thành tổng điều tra kinh tế trước thời gian quy định tại gần 2.300 đơn vị sự nghiệp; 275 đơn vị hiệp hội; hơn 16.400 doanh nghiệp, gần 180.000 cơ sở cá thể và hoàn thành điều tra cơ sở hành chính tại 1.033 đơn vị. Kết quả điều tra cho thấy, bên cạnh những thông tin về số lao động, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh... cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở trên địa bàn tỉnh đã phản ánh đúng thực trạng phát triển kinh tế - xã hội cũng như hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các địa phương.

Trên cơ sở các số liệu điều tra, các ngành, các cấp sẽ nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

