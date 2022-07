Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân

Ngày 16-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20-7-1962 -20-7-2022). Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Dương Văn Tiến trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa.

Cách đây 60 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Nhân dân (CSND) và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sĩ quan, hạ sĩ quan CSND. Đây là sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng CSND, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và CSND nói riêng. Với ý nghĩa sâu sắc đó, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 20 tháng 7 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam. Tại Thanh Hóa, sau khi giành được chính quyền về tay Nhân dân, ngày 21-8-1945, lực lượng cảnh sát xung phong Thanh Hóa chính thức được thành lập theo quyết định của chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, ngày 18-4-1946 Ty Công an Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ lực lượng trinh sát Viện và cảnh sát xung phong. Trong mô hình tổ chức của Ty Công an Thanh Hóa lúc bấy giờ có 6 ban nghiệp vụ, trong đó Ban Trị an hành chính, là tổ chức tiền thân của lực lượng CSND Công an Thanh Hóa sau này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu duyệt lễ diễu hành biểu dương lực lượng của CSND Công an Thanh Hóa.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với lực lượng CSND cả nước, CSND Công an tỉnh Thanh Hóa đã luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thực sự là lực lượng vũ trang tin cậy, sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; xứng đáng với danh hiệu “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”. Ghi nhận những cống hiến, hy sinh của lực lượng CSND Công an Thanh Hóa, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; có 5 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”, hàng nghìn tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Trần Phú Hà trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND Công an Thanh Hóa đã đạt được; nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ lãnh đạo Công an Thanh Hóa qua các thời kỳ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chỉ huy, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND Công an Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của tỉnh và các địa phương, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

