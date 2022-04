Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, chúc Tết cổ truyền cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Ngày 11-4-2022, Đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa do Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và chúc mừng kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nước CHDCND Lào (05/4/1961 - 05/4/2022). Đón tiếp đoàn có Thiếu tướng En Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn.

Tại buổi làm việc, hai bên đã vui mừng thông báo, trao đổi một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, nhất là tình hình công tác bảo đảm an ninh - trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào trong 3 tháng đầu năm 2022.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà và chúc mừng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hủa Phăn nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và hi vọng trong thời gian tới, lực lượng Công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự, góp phần xây dựng tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 nước Việt - Lào nói chung, 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và Công an tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đình Hợp