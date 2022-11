(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT)Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

{title} Công an Thanh Hóa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 Sáng 15-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT)Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dự lễ ra quân. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian từ ngày 15-11-2022 đến 5-2-2023. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, phá rối ANTT; điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dự lễ ra quân. Phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm; không để các loại tội phạm hoạt động “lộng hành” phức tạp. Đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường. Điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 90% trở lên; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, trốn, chết không bình thường, phạm tội mới trong trại tạm giam, nhà tạm giữ. Tăng cường truy bắt số đối tượng truy nã, hạn chế phát sinh mới đối tượng truy nã. Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm. Kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, nhất là trong đêm giao thừa… Các lực lượng ra quân thực hiện cao điểm. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh ra quân thực hiện đợt cao điểm và tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng trên các tuyến đường của TP Thanh Hóa. Quốc Hương

Quốc Hương

Từ khóa: Trấn áp tội phạmTết nguyên đánCao điểm tấn công trấn áp tội phạmCông an Thanh Hóacông an tỉnh Thanh Hóa