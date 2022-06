Công an Thanh Hóa: Công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.357 cán bộ, chiến sỹ

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.357 CBCS, lao động hợp đồng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho CBCS.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho 2.357 sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật và lao động hợp đồng. Trong đó có 18 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá, 6 sĩ quan được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm; 2.250 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; nâng lương vượt khung cấp bậc hàm Trung tá, Thượng tá.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022, nhấn mạnh đây là sự ghi nhận và quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng.

Trong số cán bộ, chiến sĩ và lao động hợp đồng được thăng hàm, nâng lương năm nay có một số đồng chí được thăng hàm trước niên hạn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với những đồng chí có thành tích xuất sắc.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đại diện CBCS được nâng lương, thăng cấp bậc hàm phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh đối với CBCS được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong rằng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2022 cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, tích cực học tập, công tác, chiến đấu, tận tâm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, ngay sau buổi lễ này, Thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng tổ chức công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương 2022 cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đình Hợp