Công an huyện Vĩnh Lộc: 70 năm xây dựng thế trận lòng dân, vì bình yên cuộc sống

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, Công an huyện Vĩnh Lộc đã lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triểnkinh tế, xã hội ở địa phương.

Công an huyện Vĩnh Lộc ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 3-1-1952 Bộ Nội vụ đã ký Nghị định số 09/NV về việc thành lập công an huyện. Theo đó, tháng 9-1952, Công an huyện Vĩnh Lộc được thành lập. Ngày đầu thành lập Công an huyện chỉ có 3 đồng chí, đến nay đã phát triển, trưởng thành với tổng số 129 cán bộ, chiến sĩ thuộc 7 đội công tác (đội tổng hợp; đội an ninh; đội điều tra tổng hợp; đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường; đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đội cảnh sát giao thông - trật tự; đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và 13 công an xã, thị trấn.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng mỏng, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm đem hết sức mình khắc phục khó khăn gian khổ, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các đối tượng gián điệp, biệt kích, giữ vững an ninh trật tự, góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an huyện Vĩnh Lộc đã đi sâu vào nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức lại nền sản xuất lớn XHCN trên địa bàn. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó đã triệt phá được nhiều vụ án phức tạp, được Nhân dân tin tưởng, nhờ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững. Qua đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giai đoạn 1986 đến năm 1995, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục có bước chuyển biến mới trên các mặt công tác. Đặc biệt, ngày 28-3-1998, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc được thành lập với 6 chi bộ, 37 đảng viên, nhiều đội nghiệp vụ được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của Công an huyện. Từ đây dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công an huyện Vĩnh Lộc lớn mạnh về mọi mặt; cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết thống nhất, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật... góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thực hiện nhiệm vụ, Công an huyện Vĩnh Lộc luôn xác định 6 điều Bác dạy Công an Nhân dân là kim chỉ nam trong mọi hành động, đó cũng là cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an huyện vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Những năm gần đây, thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an huyện đã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ tại thị trấn Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Thịnh. Đến tháng 3-2020, Công an huyện đã bố trí 66 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy địa bàn 13 xã, thị trấn trong huyện theo đúng chủ trương của Bộ Công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, các vụ việc xảy ra đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm, tạo lòng tin của quần chúng Nhân dân đối với lực lượng công an. Công an huyện cũng đã chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh trấn áp, xử lý các loại tội phạm. Tập trung rà soát, phân loại và áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục theo quy định đối với các loại tội phạm, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Tham mưu và tổ chức hiệu quả các kế hoạch, đợt cao điểm do Công an tỉnh phát động như: vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chống cắt phá đường dây điện thoại, điện sáng; rà soát quản lý nhân, hộ khẩu; cao điểm tấn công truy quét tội phạm hình sự..., góp phần tích cực bảo đảm trật tự kỷ cương và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), phát triển kinh tế - xã hội.

Trụ sở Công an huyện Vĩnh Lộc.

Trong xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Vĩnh Lộc luôn nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp, cách làm phù hợp với thực tế tình hình địa phương, trong đó có những mô hình mới đạt hiệu quả cao như: “Tiếng kẻng giới nghiêm và cổng làng bình yên về ANTT”; “Tổ an ninh xã hội”, “Camera giám sát an ninh”, “Tổ an ninh Nhân dân”, “Tổ tự quản”, “Tổ hòa giải”...; tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”... Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã chủ động, xung kích tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, như: cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 5 chốt kiểm soát cấp huyện, duy trì lực lượng bảo đảm ANTT tại các khu cách ly, điều trị COVID-19 trên địa bàn; tổ chức nấu và phát cơm miễn phí cho bệnh nhân tại khu cách ly, điều trị COVID-19 của huyện; “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết người bị lây nhiễm, đề xuất lên phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng địa phương vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, đã có nhiều việc làm tốt phục vụ Nhân dân như: thành lập các tổ cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật tình nguyện xuống tận thôn, xóm để cấp CCCD cho người dân, đặc biệt là người già, người tàn tật, đối tượng chính sách, giáo dân..., góp phần thực hiện thành công 2 dự án cấp CCCD gắn chíp điện tử và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tập trung lực lượng làm tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân.

Với những chiến công và thành tích đạt được, Công an huyện Vĩnh Lộc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa công nhận đơn vị Quyết thắng; được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng Huy chương “Vì an ninh Tổ quốc”, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với nhận thức sâu sắc quan điểm “Công an Nhân dân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ”, trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh và những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự qua các thời kỳ cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo 6 Điều Bác Hồ dạy công an Nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an huyện thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, góp phần giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc