Công an huyện Hoằng Hóa - 70 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời, là công cụ sắc bén để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân. Ngay sau khi ra đời, CAND đã bước vào trận chiến đấu quyết liệt, một mất một còn với kẻ thù giai cấp và kẻ thù dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện Hoằng Hóa tặng hoa chúc mừng Công an huyện Hoằng Hóa nhân dịp Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngày 3-1-1950, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 09/NĐ về thành lập công an các huyện. Ngày 15-8-1952, Công an huyện Hoằng Hóa chính thức được thành lập, với 4 đồng chí vừa làm tham mưu, tổng hợp, liên lạc hậu cần, vừa trực tiếp tiếp nhận giải quyết công việc của Nhân dân yêu cầu.

Thời gian đầu mới thành lập, điều kiện cơ sở vật chất gần như chưa có, đơn vị phải mượn nhà dân để làm trụ sở. Song, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền huyện triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền về trị an cho các xã; đẩy mạnh tổ chức thực hiện thành công các phong trào: “Bảo mật, phòng gian”, “Ba không”, “Ba phòng”, xây dựng các tổ “Ngũ gia liên bảo” để bảo ban nhau giữ gìn và đấu tranh với bọn Việt gian phản động chống phá cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân trong huyện bảo vệ tốt chính quyền và xây dựng hậu phương kháng chiến.

Bằng tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an huyện Hoằng Hóa không quản khó khăn, gian khổ, tăng cường cán bộ xuống các điểm địch tập trung đánh phá, giúp dân phòng tránh pháo kích, tổ chức sơ tán người, bảo vệ tài sản Nhân dân; hỗ trợ các tổ chức đoàn thể, Nhân dân đấu tranh đòi giảm tô thắng lợi, tiến hành vây bắt những tên địa chủ cường hào gian ác, rà soát phát hiện bọn tay chân của địch cài cắm. Phối hợp với các lực lượng vũ trang trong huyện chặn đứng các cuộc tấn công bằng tàu chiến của Pháp vào xã Hoằng Yến cũ (nay là xã Hoằng Trường) và Hoằng Thanh cũ (nay là xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Phụ), góp phần cùng Nhân dân trong huyện và cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Bước vào thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lực lượng công an huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám mục tiêu chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân trong huyện giao, xứng đáng là lực lượng CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Điển hình như năm 1954, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành lập đoàn công tác và bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; vạch rõ âm mưu của bọn phản động lợi dụng đạo Thiên chúa giáo để lôi kéo giáo dân di cư vào Nam. Những năm 1955-1956, Công an huyện đã vận động Nhân dân tham gia phong trào đổi công, quản lý hộ khẩu, giấy thông hành và đi lại cho Nhân dân; tăng cường quản lý phương tiện tàu thuyền trên biển; tổ chức bảo vệ an toàn cán bộ đoàn cải cách ruộng đất của tỉnh, của huyện; bảo vệ các cuộc họp đấu tố bọn địa chủ; tổ chức quản lý vũ khí, chất cháy, chất nổ đề phòng bọn địa chủ phản động lợi dụng phá hoại, giữ gìn tốt trật tự trị an, phục vụ công cuộc cải cách ruộng đất đi đến thắng lợi.

Năm 1961-1965, thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, Công an huyện tiếp tục phát động phong trào quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh làm thất bại các hoạt động gián điệp, biệt kích, phá hoại công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Qua phát động, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của bọn phản cách mạng và bọn phạm tội khác. Đặc biệt, tháng 4-1963 Công an huyện đã phối hợp với Ty Công an Thanh Hóa phá tan tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt Nam” do Lường Mạnh Huân, ở xã Hoằng Lưu cầm đầu, bắt 108 tên, thu 2 con dấu, 2 lạng vàng, 1.733 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 10 đồng bạc hoa xòe và nhiều tài liệu phản động. Nối tiếp thắng lợi, tháng 2-1965, dưới sự chỉ đạo của Ty Công an Thanh Hóa, Công an huyện đã tổ chức điều tra xác minh và phá tan hoạt động của nhóm phản động “Dân quyền” do tên Lê Đình Luyện, ở xã Hoằng Thắng cầm đầu.

Trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đầy cam go, dưới làn mưa bom của địch, nhiều gương cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã tham gia làm nhiệm vụ cứu thương, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, của Nhân dân, đảm bảo giao thông thông suốt, trong đó có nhiều người đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là các liệt sĩ: Lê Đình Khuê (xã Hoằng Xuân), cán bộ Công an huyện; Đỗ Văn Cay, Công an xã Hoằng Trung...

Sau thắng lợi Mùa xuân năm 1975, thi hành chủ trương của Đảng, lực lượng công an huyện đi sâu vào nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức lại nền sản xuất lớn XHCN trên địa bàn huyện. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” với 3 nhiệm vụ là: “An ninh chính trị, bảo vệ tài sản XHCN và giữ gìn trật tự an toàn xã hội”, đồng thời tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tấn công chính trị làm tan rã tư tưởng chống đối của các đối tượng phản cách mạng. Điển hình năm 1985, Công an huyện đã phối hợp với Công an tỉnh điều tra, làm rõ tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia giải phóng Việt Nam” do Lường Quang Hòa (xã Hoằng Lưu, con trai Lường Mạnh Huân) cầm đầu...

Năm 1986, Chính phủ ban hành Nghị định 250/CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Bộ Nội vụ đã đổi Ty Công an thành Công an tỉnh, Huyện Công an Hoằng Hóa được gọi là Công an huyện Hoằng Hóa. Đặc biệt, khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, huyện Hoằng Hóa thực hiện nghị quyết của Đảng về sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội càng được đặt ra bức thiết. Do đó, Công an huyện đã tập trung xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tổ chức triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát động, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Theo đó, lực lượng công an huyện lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Năm 2010, Công an huyện có tổng số 124 cán bộ, chiến sĩ; năm 2012 có 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc 10 đội; năm 2018 bổ sung thêm thành 11 đội nghiệp vụ. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, Công an tỉnh đã điều động, bổ nhiệm, bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại 37 xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hóa, nâng tổng biên chế của Công an huyện lên gần 300 cán bộ, chiến sĩ. Công an huyện cũng đã được biên chế lại theo hướng tinh gọn, toàn diện, sáp nhập các đội nghiệp vụ có tính chất tương đồng lại với nhau thành 9 đội nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điển hình lực lượng công an huyện đã giải quyết các điểm tranh chấp, khiếu kiện phức tạp tại các xã Hoằng Yến, Hoằng Phụ, Hoằng Kim; giải quyết, xóa bỏ tình trạng trộm cắp ngư, lưới cụ trên biển; triệt xóa, bắt giữ các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm, gây bức xúc tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến; bắt giữ nhiều vụ việc được Bộ Công an gửi thư khen, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, như: Năm 2013, bắt 2 đối tượng người Sơn La và TP Thanh Hóa tại nhà nghỉ Việt Liên (thị trấn Bút Sơn) đang bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 98,57g và 1 máy ép hê-rô-in tự chế; năm 2020 bắt 2 anh em được mệnh danh “siêu trộm”, thường trú tại xã Hoằng Phú đã gây ra trên 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, với tổng giá trị tài sản trên 100 triệu đồng; đầu năm 2020 Công an huyện đã phát hiện, lập chuyên án bắt giữ đối tượng tại tỉnh Bắc Kạn lợi dụng tình hình dịch bệnh, sử dụng tài khoản facebook giả mạo liên hệ mua bán kit test COVID-19, đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo của nhiều người trên cả nước, số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Công an huyện đã đấu tranh với đường dây lô đề có quy mô lớn, bắt giữ 9 đối tượng, với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng...

Trước tình hình dịch COVID-19 lây lan, bùng phát nghiêm trọng, Công an huyện Hoằng Hóa đã chủ động, xung kích tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, như: Cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 4 chốt kiểm soát cấp huyện, 87 chốt kiểm soát cấp xã; tham mưu tổ chức phong tỏa tạm thời 8 khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao; duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, khu điều trị COVID-19 trên địa bàn; tham mưu xử phạt 19 tập thể và 320 cá nhân với số tiền trên 432 triệu đồng về các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Có thể nói, suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hoằng Hóa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng say làm việc không kể ngày đêm, bám địa bàn, bám mục tiêu chiến đấu, xả thân cho Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ và Nhân dân trong huyện giao phó, xứng đáng là lực lượng CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Với những chiến công và thành tích mà lực lượng công an huyện Hoằng Hóa đã đạt được trong công tác và chiến đấu, tập thể và nhiều cá nhân lực lượng công an huyện Hoằng Hóa đã được Đảng bộ, Nhân dân trong huyện ghi nhận và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Về thành tích xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đấu tranh chống tội phạm gồm: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Công an huyện và Công an xã Hoằng Quý; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Công an xã Hoằng Đại; 2 Huân chương Chiến công hạng Ba cho Ban Công an xã Hoằng Phúc, Hoằng Phong; Bộ Công an tặng Huy chương vì ANTQ cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào bảo vệ ANTQ; 70 lượt cán bộ, chiến sĩ được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ và đấu tranh trấn áp tội phạm.

Tự hào với truyền thống của cha anh, với niềm tin vào một tương lai tươi sáng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Công an huyện Hoằng Hóa đang ra sức tu dưỡng rèn luyện mình theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện nghiêm túc 5 lời thề, 10 điều kỷ luật và điều lệnh CAND, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Siết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”, “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa” và tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân". Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa khuyết điểm, ra sức phấn đấu để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của CAND, với sự chăm sóc của Đảng, lòng tin của Nhân dân.

Thượng tá Lê Văn Phong

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bí thư Đảng ủy,

Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa