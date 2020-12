Chuyện cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh cắm bản ở biên giới Yên Khương

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương thường xuyên lãnh, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt việc bám nắm địa bàn, xây dựng nhiều mô hình, giúp đỡ đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, kết hợp lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, từ việc nhận thức, hành động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đến việc triển khai các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xây dựng vùng biên giới Yên Khương ngày càng đổi mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương giúp dân thu hoạch mùa.

Đồn Biên phòng Yên Khương được giao quản lý, bảo vệ 7 km đường biên, phụ trách xã biên giới Yên Khương, đây là xã thuộc địa bàn khó khăn của huyện Lang Chánh. Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Yên Khương, kinh tế – xã hội nơi đây có những chuyển biến, đời sống người dân cơ bản ổn định. Tuy nhiên, địa bàn Đồn Biên phòng Yên Khương phụ trách vẫn đang còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp; do đó, việc bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế ở đây đang là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Thượng tá Lê Duy Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Yên Khương, cho biết: Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong những năm qua, ban chỉ huy đồn luôn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ tích cực thực hiện “3 bám, 4 cùng” (3 bám: Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; 4 cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào) hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Xác định việc phân công đảng viên bộ đội biên phòng (BĐBP) phụ trách hộ dân biên giới là một bước cụ thể hóa công tác dân vận của Đảng. Do vậy, ngay từ khi Đảng ủy BĐBP triển khai Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, đảng ủy đơn vị đã kịp thời tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Tăng cường quản lý và phát huy vai trò của đồng chí phó bí thư tăng cường và các đồng chí đảng viên phụ trách hộ gia đình, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp đến từng hộ dân để giúp đỡ bà con, qua đó, tìm hiểu, nắm bắt đời sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đồn Biên phòng Yên Khương đã triển khai phân công 33 đảng viên phụ trách 152 hộ gia đình, thuộc 9 bản của xã Yên Khương. Quá trình thực hiện, các đảng viên luôn nêu cao trách nhiệm chính trị, bám bản, gần dân, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời trực tiếp đến từng hộ dân để giúp đỡ bà con.

Để thực hiện tốt việc giúp Nhân dân địa phương phát triển kinh tế, cấp ủy đơn vị khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy các cách làm sáng tạo, các phát hiện mới, thiết thực để xây dựng các mô hình tạo điều kiện giúp dân. Đến nay, đơn vị đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp, tạo điều kiện để Nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến mô hình “Ươm giống vầu” của Thiếu tá Lò Đình Cần, cán bộ tăng cường xã; mô hình “Nuôi vịt bản địa” của Đại úy Trịnh Đình Duyên, đội trưởng đội vận động quần chúng; mô hình “Trồng nấm bào ngư” của Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, đồn trưởng... Các mô hình đã được tặng để hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các hộ có công phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Ông Lò Văn Hợp, trưởng bản Xắng Hằng, chia sẻ: bản Xắng Hằng có 111 hộ gia đình, những năm trước đây do đất canh tác hạn chế, nhận thức của Nhân dân chưa cao, bà con quen canh tác theo truyền thống, lạc hậu, do đó số hộ nghèo cao. Thời gian gần đây nhờ có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, Nhân dân đã thay đổi giống cây, con giống và có kiến thức trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống kinh tế đã cơ bản ổn định. Từ việc tuyên truyền của cán bộ biên phòng, người dân trong bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trung tá Nguyễn Ngọc Văn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương, cho biết: Từ việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương trong những năm qua, đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện có hiệu quả “Phong trào tự quản đường biên, cột mốc; giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản biên giới”; tham mưu xây dựng mô hình “Dòng họ bảo vệ biên giới”; xây dựng “Điểm sáng biên giới”... Qua các phong trào đó, Nhân dân đã cung cấp nhiều tin có giá trị cho BĐBP và các cơ quan chức năng để kịp thời đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố quốc phòng - an ninh ngày càng vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên khu vực biên giới.

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh nơi đây đã góp phần không nhỏ cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh. Hình ảnh cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân trên địa bàn. Tình cảm quân dân ngày càng được vun đắp, gắn bó, tạo thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Bài và ảnh: Quốc Toản

(Đồn Biên phòng Yên Khương)