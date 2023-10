Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2023

Chiều 18/10, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo phương án triển khai kế hoạch số 142/KH-UBND, ngày 2/6/2023 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tiến độ thực hiện sự kiện.

Theo kế hoạch dự kiến, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 9/11 đến 13/11/2023 tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) với 6 hoạt động liên quan, gồm: Tuyên truyền quảng bá; Hội nghị thương thảo ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn; Trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; Lễ khai trương trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa; Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa và Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truyền thông và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Đơn vị tư vấn trình bày phương phương án tổ chức sự kiện.

Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 dự kiến tổ chức 200 gian hàng, với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương của tỉnh và một số doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại các gian hàng yêu cầu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn nêu rõ nguồn gốc xuất xứ và được dán mã truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Đại diện huyện Mường Lát phát biểu ý kiến.

Đại diện lãnh đạo huyện Quan Hóa trình bày kế hoạch tham dự gian hàng của huyện.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 15/10 đã có 200 gian hàng được đăng ký trưng bày, đạt 100% theo kế hoạch dự kiến. Trong đó, có 40 gian hàng của các huyện, thị xã, thành phố, 10 gian hàng của các tổ chức hiệp hội, 134 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh danh trong tỉnh và 16 gian hàng của 8 doanh nghiệp đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Phòng, Hòa Bình, Quảng Nam, Thái Bình và TP Hà Nội.

Đại diện UBND TP Thanh Hóa trình bày về các phương án tổ chức cho chuỗi sự kiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan, như: phương thức tổ chức, công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác truyền thông nhằm tạo sự lan tỏa và quảng bá cho các sản phẩm nông sản đặc trưng, chủ lực của tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các đơn vị trong từng phần việc cụ thể. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với các sở, ngành địa phương, đơn vị liên quan, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại.

Đồng chí lưu ý, toàn bộ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thanh Hóa phải được trưng bày tại hội nghị để tăng cường quảng bá, kết nối cung cầu. Các đơn vị phụ trách gian hàng cần chủ động chuẩn bị đủ các sản phẩm, để ngoài trưng bày còn đáp ứng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Công tác hậu cần, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cung cấp điện, đón khách... phải đảm bảo an toàn, chủ động khắc phục những bất cập phát sinh.

Lê Hòa