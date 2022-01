Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn nhà đầu tư Ấn Độ về Dự án “Công viên Dược phẩm”

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác nhà đầu tư Ấn Độ do ông Arvind Kethireddy, Chủ tịch Công ty Sri Avantika Contractor Ltd làm trưởng đoàn cùng đối tác chiến lược phía Việt Nam là Công ty CP Tập đoàn Đại An đến tìm hiểu đầu tư Dự án “Công viên Dược phẩm” tại Thanh Hoá.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ. Dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Các nhà đầu tư Ấn Độ tham dự buổi làm việc. Tại buổi tiếp và làm việc, đại diện đối tác chiến lược, bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại An trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với chuyến thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư Ấn Độ, đồng thời cho biết: Thanh Hóa là 1 trong 4 tỉnh, thành phố trong cả nước được các nhà đầu tư Ấn Độ lựa chọn, tìm hiểu để đầu tư Dự án “Công viên Dược phẩm”. Đây là khu công viên chuyên biệt trong lĩnh vực dược phẩm, hướng tới việc thu hút các công ty dược phẩm toàn cầu kết nối, thiết lập cơ sở sản xuất, nâng cao khả năng tự chủ về dược phẩm, đưa Việt Nam lên bản đồ dược phẩm thế giới. Đại diện đối tác chiến lược - bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại An phát biểu tại buổi làm việc. Dự án có mức đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD; doanh thu xuất khẩu dự kiến đạt khoảng 3 tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm cho 50 nghìn lao động trực tiếp và 200.000 lao động gián tiếp. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện Dự án “Công viên Dược phẩm” có diện tích khoảng 1.000 ha, vị trí thuận lợi, kết nối sân bay, cảng biển; có chích sách ưu đãi tốt… Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Ấn Độ. Theo ông Ramana Murthy Pikkili, Giám đốc Công ty Sri Avantika Contractor Ltd, nếu thành công, Dự án “Công viên Dược phẩm” sẽ là đòn bẩy để Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất dược phẩm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới. Ông Ramana Murthy Pikkili mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt và hợp tác lâu dài từ phía tỉnh Thanh Hóa khi triển khai thực hiện dự án tại Thanh Hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của các nhà đầu tư Ấn Độ về tìm hiểu đầu tư tại Thanh Hoá. Đồng thời thông tin về những thế mạnh vị trí địa lý, hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế riêng biệt, ưu đãi thu hút đầu tư nổi trội của Khu Kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Khu Kinh tế Nghi Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung đã, đang và sẽ là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Minh chứng là hiện nay Khu kinh tế Nghi Sơn đang có rất nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư uy tín lựa chọn đầu tư với các dự án lớn, dự án trọng điểm, trong đó đáng chú ý là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ USD. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ về Dự án “Công viên Dược phẩm”. Thanh Hóa cũng đang nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội bằng các nghị quyết, cơ chế, chính sách riêng biệt, đặc thù; trong đó có các cơ chế, chính sách để Thanh Hóa trở thành một trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực và cả nước. Năm 2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định mục tiêu đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đồng thời trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về y tế chuyên sâu. Năm 2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là những điều kiện thuận lợi và rất quan trọng để Thanh Hóa thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư và cũng là những thuận lợi rất lớn đối với các nhà đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, dược phẩm. Đối với Dự án “Công viên Dược phẩm”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa hết sức ủng hộ. Nếu các nhà đầu tư lựa chọn và quyết tâm đầu tư dự án này tại Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam để nhà đầu tư triển khai hiện thực hóa dự án. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà lưu niệm cho nhà đầu tư Ấn Độ. Tỉnh Thanh Hóa có thể đáp ứng các tiêu chí về đất đai, hạ tầng giao thông, cảng biển, nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế, chính sách ưu đãi đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư Ấn Độ cũng như đối tác chiến lược là Công ty CP Tập đoàn Đại An khi triển khai thực hiện dự án. Ngoài chính sách ưu đãi cao nhất mà Chính phủ Việt Nam đưa ra, tỉnh Thanh hóa sẽ vận dụng linh hoạt các chính sách ưu đãi trong khuôn khổ pháp luật để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án một cách tốt nhất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của dự án khi các doanh nghiệp Ấn Độ lựa chọn đầu tư tại Thanh Hóa, đồng thời khẳng định Thanh Hóa luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quán trình phát triển, sản xuất, kinh doanh; bởi thành công của các nhà đầu tư cũng chính là sự thành công và phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Phong Sắc

