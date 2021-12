Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều 10-12, tại phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri và các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình các nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm thảo luận, gửi tới kỳ họp, gồm: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; việc neo đậu tàu thuyền khai thác hải sản tại các cảng cá, bến cá gặp nhiều khó khăn, bất cập; về giải pháp phát triển ngành du lịch; hỗ trợ người lao động bị giãn việc, mất việc làm; đẩy mạnh thu hút đầu tư; thu hồi các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường; công tác lập, phê duyệt và quản lý các loại quy hoạch; đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường; bồi thường giải phóng mặt bằng; các vấn về văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, thương binh và xã hội…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau kỳ họp này tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, tập trung nghiên cứu, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và khả năng nguồn lực của tỉnh để giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân theo thứ tự ưu tiên. UBND tỉnh sẽ báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, các cử tri gửi tới kỳ họp này tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, đặc biệt là tổ chức thực hiện tốt quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài; truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, xử lý nhanh, triệt để các ổ dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin, sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là kế hoạch thực hiện Nghị quyết 37/2021/QH15, ngày 13-11-2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đẩy mạnh quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Lựa chọn một số ngành, lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong năm 2022, như: thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đầu tư xây dựng; đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, dự án sản xuất, dịch vụ có quy mô lớn, trọng điểm; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chỉ đạo tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân không chấp hành quy định, không đáp ứng được yêu cầu, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

NHÓM PV