Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều 17-7, tại phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu đã thảo luận tại kỳ họp và triển khai những giải pháp lớn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Thay mặt Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, giải trình các vấn đề liên quan đến giãn tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chưa cần thiết để triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị cho việc cách ly và tiếp đón công dân từ các tỉnh trở về địa phương; quan tâm đến sản xuất cây trồng vụ đông; tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết; tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; bình đẳng trong việc thực hiện các dự án của các doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ các hộ dân di dời khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở; quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng; nâng cấp độ “chống dịch như chống giặc” thành “chống dịch hơn chống giặc”; cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; quá trình triển khai thực hiện dự án của hồ Yên Mỹ; quy định về đối tượng tiêm vắc - xin phòng COVID-19; việc giao đất ở cho các nông, lâm, trường…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm là rất lớn, đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Để hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó với mọi tình huống, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng, cuộc sống của người dân là trung tâm. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc - xin phòng COVID-19 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Y tế; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thoả mãn với những kết quả bước đầu đạt được; chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh với mục tiêu khó đến đâu tháo đến đó, không được đùn đẩy, né tránh, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó chủ động giải quyết, tháo gỡ.

Các địa phương cần xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt là kịch bản di dân, sơ tán người dân sinh sống ven sông, ven suối, dưới đập có nguy cơ sạt lỡ, vỡ đập; có phương án cảnh báo sớm và di dân khi có tình huống khẩn cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị theo nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án sử dụng đất; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá hạn. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) trong năm 2021. Đổi mới lề lối, phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa rộng, mang tính chất liên ngành, liên vùng, liên huyện, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Các lực lượng vũ trang thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là tình hình trên tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, khu vực biên giới để chủ động phòng ngừa dịch COVID-19. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án.

Nhóm PV XDĐ - NC