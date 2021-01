Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, chúc tết Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và công nhân lao động trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Ngày 16 - 1, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc tết Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và công nhân lao động ở một số đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Nhân dân, cán bộ thị xã Nghi Sơn.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Thị xã Nghi Sơn và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Duyên ở thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, Thị xã Nghi Sơn.

Tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà, chúc tết thị xã và phường. Đồng thời, thông qua các đồng chí lãnh đạo thị xã, lãnh đạo phường, gửi lời chúc đến Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thị xã Nghi Sơn nói chung, phường Tân Dân nói riêng sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 ngay từ đầu năm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Nghi Sơn, các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn tuyệt đối cho Nhân dân vui tết, đón xuân. Tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất, gieo cấy đúng lịch thời vụ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khai thác hải sản trên biển.

Cùng với đó, thị xã triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, nhất là các đối tượng chính sách và thực hiện xong trước ngày 1 - 2 - 2021 (Ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý 2020).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã đến chúc tết, tặng quà, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Quyên ở thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân; thăm, chúc tết, trao số tiền 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ gia đình bà Phan Thị Dũng, là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Minh Sơn, phường Tân Dân để xây dựng nhà ở.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Phan Thị Dũng có hoàn cảnh khó khăn ở tổ dân phố Minh Sơn, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn xây dựng nhà ở.

Tại Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và, các đồng chí trong đoàn về những lỗ lực khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID - 19 gây ra.

Theo đó, Công ty bảo đảm an ninh, an toàn để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định. Năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tái cơ cấu lại một số lĩnh vực, nâng hiệu quả kinh doanh lên tối đa nhằm bù đắp những thiệt hại về kinh tế trong năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng quà cho Công ty, chúc lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công và hy vọng năm 2021, Công ty sẽ có những giải pháp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh mạnh mẽ hơn. Tỉnh Thanh Hóa và cá nhân đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện để Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành tốt nhất.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, đại diện lãnh đạo Công ty đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn về kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 và những khó khăn, vướng mắc, nhất là về giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 2, giai đoạn 3 của Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho Công ty CP Gang thép Nghi Sơn.

Về những kiến nghị của Công ty CP Gang thép Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao cho thị xã Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Công ty triển khai thực hiện giai đoạn 2, giai đoạn 3 của nhà máy đúng tiến độ theo kế hoạch. Sở Công thương làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để ưu tiên cấp điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của nhà máy.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho Công ty CP Gang thép Nghi Sơn và chúc cán bộ, kỹ sư, người lao động Công ty năm mới sức khỏe, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Tại Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Nghi Sơn, Đồn Biên phòng Hải Hòa, đại diện lãnh đạo hai đơn vị đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch năm 2021; nhất là việc bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn trên địa bàn đợt cao điểm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng quà và chúc cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị năm mới sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Biên giới tuyến biển khu vực Nghi Sơn có vị trí quan trọng, chính vì vậy hai đơn vị cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo về chủ quyền biên giới tuyến biển và phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, để Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hương, viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Nghi Sơn.

Xuân Hùng