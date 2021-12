Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm, chúc mừng giáo xứ Phúc Lãng

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 20-12 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng và các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc, chức việc Giáo xứ Phúc Lãng.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh và huyện Quảng Xương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng hoa, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lãng, đồng bào công giáo trong tỉnh đón một mùa giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc, chức việc Giáo xứ Phúc Lãng.

Thông tin tới Linh mục Trần Xuân Mạnh, các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, song với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,85%, đứng thứ 5 cả nước; thu ngân sách Nhà nước đứng tốp đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa cũng được Trương ương đánh giá cao. Hiện nay, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch mới trong cộng đồng, song với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ tỉnh xuống cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao trao thư chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới giám mục giáo phận, các linh mục, chức sắc, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Công giáo trong tỉnh.

Trong thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo. Đồng bào công giáo trong tỉnh đã phát huy truyền thống “Tốt đời, đẹp đạo”, hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự và an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022 sẽ có nhiều thời cơ, song thách thức cũng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19. Chúng ta không loại trừ khả năng biến chủng mới sẽ xâm nhập vào Việt Nam, vào tỉnh ta. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, với vai trò, uy tín của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh và các chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, trong dịp Tết, nhằm bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vận động bà con giáo dân trong tỉnh nêu cao tinh thần yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tất cả vì một mục tiêu chung là sự phát triển, đi lên của tỉnh, vì sự no ấm, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hoá.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn gửi tới Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng bà con giáo dân lời chúc mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống “Tốt đời, đẹp đạo”.

Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu cảm ơn tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh giành cho các chức sắc, đồng bào công giáo.

Linh mục Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh giành cho các chức sắc, đồng bào công giáo.

Trên cương vị công tác của mình, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đoàn kết lương - giáo chung tay xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã tặng quà cho các hộ gia đình chính sách thuộc giáo xứ Phúc Lãng.

Phong Sắc