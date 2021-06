Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác ứng phó với bão số 2 tại các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn và Hà Trung

Sáng 13-6, đồng Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn và Hà Trung.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại Âu tránh trú bão tàu thuyền Cảng cá Hoà Lộc (Hậu Lộc).

Cùng tham gia có đồng chí Lê Quan Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền tại Âu tránh trú bão tàu, thuyền Cảng cá Hoà Lộc (Hậu Lộc) – nơi có hơn 200 tàu, thuyền đang neo đậu; kiểm tra công tác tiêu thoát lũ tại khu vực thi công Đập sông Lèn, xã Nga Thuỷ và cống tiêu thoát nước Mộng Dường 2, xã Nga Tiến (Nga Sơn); Âu Báo Văn thuộc xã Hà Hải (Hà Trung).

Tàu thuyền neo đậu tại Âu trú bão Cảng cá Hoà Lộc (Hậu Lộc).

Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn và Hà Trung đã chỉ đạo các địa phương rà soát, chủ động xây dựng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là những vị trí xung yếu, các công trình dở dang. Phân công cán bộ phụ trách bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 tại cống tiêu thoát nước Mộng Dường 2, xã Nga Tiến (Nga Sơn).

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các phương tiện tàu thuyền đã được thông báo và vào nơi tránh trú an toàn; hệ thống tiêu thoát nước được vận hành an toàn.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 2 tại Âu tránh trú bão tàu thuyền Cảng cá Hoà Lộc (Hậu Lộc).

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu lãnh đạo các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh trong việc ứng phó với cơn bão số 2; chú ý hỗ trợ ngư dân trong công tác neo đậu, tránh để phương tiện tàu thuyền va đập, xảy ra cháy nổ khi neo đậu tránh trú bão. Các địa phương sẵn sàng phương án ứng phó với cơn bão số 2 theo phương châm “4 tại chỗ”, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa, bão xảy ra.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 tại Âu Báo Văn xã Hà Hải (Hà Trung).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng yêu cầu các địa phương phải chủ động trong công tác tiêu thoát nước, hạn chế đến mức tối thiểu tình trạng ngập úng xảy ra. Đối với những vị trí xung yếu trên các tuyến đê, cống trên đê, các địa phương phải chủ động cử lực lượng tuần tra, canh gác và chuẩn bị phương tiện, vật tư để có giải pháp khắc phục ngay nếu xảy ra sự cố.

Phong Sắc