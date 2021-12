Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Thường Xuân và Thọ Xuân

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và xuất hiện chùm ca bệnh mới trên địa bàn huyện Thường Xuân và Thọ Xuân, chiều 18-12, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại 2 địa phương này.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại huyện Thọ Xuân.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 16-12-2021 qua test sàng lọc bệnh nhân và người nhà đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS - CoV - 2 có địa chỉ tại thôn Xuân Minh 1 và Xuân Minh 2, xã Xuân Cao. Qua truy vết xác định chùm ca bệnh có ảnh hưởng đến hai địa phương gồm xã Luận Khê và xã Luận Thành, tác động đến 8 điểm trường bao gồm: Trường Trung học phổ thông Cầm Bá Thước và Trường THPT Thường Xuân 2; 4 điểm trường lẻ, 2 điểm trường chính và 2 nhà máy trên địa bàn xã Xuân Cao.

Lãnh đạo huyện Thường Xuân báo cáo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

Lực lượng chức năng cũng đã truy vết được 276 trường hợp F1; 297 trường hợp F2. Qua test nhanh phát hiện thêm 28 trường hợp dương tính với vi rút SARS - CoV - 2. Hiện đang tiếp tục thực hiện công tác truy vết các trường hợp liên quan. Đồng thời thực hiện phong tỏa các thôn Xuân Minh 1, Xuân Minh 2, Xuân Thắng và Vinh Quang. Trong đó thôn Xuân Minh 1, Xuân Minh 2 là phong tỏa ở cấp độ cao nhất và xác định nguồn lây chính của chùm ca bệnh là ở thôn Xuân Minh 2.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thường Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Thường Xuân và xã Xuân Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của Thường Xuân trong thời gian qua, nhất là trong việc ứng phó nhanh, chủ động thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống ổ dịch tại xã Xuân Cao. Đồng thời nhấn mạnh: Chúng ta đang chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch trong một bộ phận cán bộ và Nhân dân. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng đã có những ổ dịch ngấm sâu trong cộng đồng, có nguy cơ bùng phát, lây lan bất cứ lúc nào. Do vậy, Thường Xuân phải nâng cao năng lực dự báo, thực hiện các biện pháp phòng, chống quyết liệt hơn, cao hơn và chủ động hơn nữa.

Chùm ca bệnh tại xã Xuân Cao có tính chất phức tạp, chưa rõ nguồn lây, chưa rõ thời điểm khởi phát ổ dịch. Do vậy, quan trọng số một trong thời điểm này là thực hiện các biện pháp truy vết nhanh hơn, rộng hơn, đồng bộ hơn nữa để truy vết bằng hết các F1, F2. Tập trung khoanh vùng để bóc tách F0, chặn đứng nguồn lây trong cộng đồng.

Đối với việc cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý huyện Thường Xuân tăng cường quán triệt, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm quy định cách ly, “ai ở đâu ở đó”, không tiếp xúc giữa các hộ gia đình, không được để xảy ra tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”; thực hiện cách ly tập trung đối với những F1 nguy cơ cao; các trường hợp cách ly tại nhà phải có sự giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh việc tập trung lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Thường Xuân tiến hành công tác xét nghiệm tầm soát đối với những khu vực tập trung đông người, tại các nhà máy, doanh nghiệp, các trường hợp có nguy cơ cao, thường xuyên tiếp xúc nhiều người. Cùng với đó tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị ngay tại huyện, tối thiểu phải đảm bảo 100 giường bệnh; về lâu dài, tính toán, xây dựng phương án điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, thời điểm này, lượng người từ các tỉnh trở về địa phương được dự báo sẽ tăng, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Do vậy, huyện Thường Xuân siết chặt các biện pháp quản lý công dân trở về địa phương để phòng dịch từ sớm, từ xa, đảm bảo cho Nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh.

Tại huyện Thọ Xuân, chiều 17-12, ghi nhận chùm ca bệnh liên quan đến 1 gia đình tại thôn Quân Bình, thị trấn Thọ Xuân. Bệnh nhân trở về địa phương từ Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, lực lượng chức năng đã thực hiện test nhanh các thành viên trong gia đình và ghi nhận thêm 6 thành viên dương tính với vi rút SARS-CoV-2; đồng thời tiến hành truy vết các trường hợp liên quan; khoang vùng, phong tỏa khu vực có nguy cơ.

Tính đến 11 giờ ngày 18-12-2021 lực lượng chức năng đã truy vết được 187 trường hợp Fl; 442 trường hợp F2 có liên quan. Trong đó có 156 trường hợp F1 tại 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 31 trường hợp F1 có liên quan đến 7 huyện, thị, thành phố (Nông Cống, Nga Sơn, Ngọc Lặc, TP Thanh Hoá, Thiệu Hoá, Thường Xuân và huyện Triệu Sơn).

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác truy vết, khoang vùng, dập dịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị huyện Thọ Xuân, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác truy vết những trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại thị trấn Thọ Xuân. Nắm chính xác thông tin những người liên quan đến ổ dịch này để thông báo cho các địa phương có liên quan.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là Tết nguyên đán Nhâm Dân 2022 đang cận kề, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thọ Xuân tăng cường công tác kiểm soát người từ các tỉnh, thành phố khác về địa phương. Đồng thời cũng lưu ý huyện Thọ Xuân xây dựng phương án, kế hoạch triển khai ngay công tác xét nghiệm tầm soát trên diện rộng nhằm sớm phát hiện mầm bệnh, từ đó triển khai các giải pháp khoang vùng, dập dịch kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Thọ Xuân phải chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch hiệu quả nhất, đặc biệt là trong dịp Noel, Tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022 đang cận kề; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho nhiệm vụ điều trị F0 tại địa phương.

Phong Sắc