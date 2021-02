Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động Tết trồng cây; thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Sáng 18-2, tại sân vận động xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021".

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu trồng cây tại khu vực sân vận động xã Các Sơn.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân dự lễ phát động.

Diễn văn Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021" do đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trình bày nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Người “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hằng năm cứ mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với cả tỉnh, cả nước, thị xã Nghi Sơn lại phát động phong trào “Tết trồng cây” gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn phát động “Tết trồng cây”.

Trong dịp “Tết trồng cây” năm nay, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn phấn đấu trồng được 135.000 cây xanh. Theo đó, thị xã quán triệt, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, cương quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021".

Sau hồi trống phát động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng các đại biểu, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã tham gia trồng cây tại khu vực sân vận động xã Các Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và đông đảo cán bộ, Nhân dân trồng cây tại khu vực sân vận động xã Các Sơn.

Ngay sau khi dự lễ phát động “Tết trồng cây”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt thị xã Nghi Sơn để nắm bắt hoạt động kinh tế - xã hội của thị xã trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn, với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, Nhân dân thị xã đã đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn, lành mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau tết trên địa bàn được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc tập trung lãnh đạo của cán bộ, lãnh đạo thị xã Nghi Sơn để Nhân dân được đón xuân, vui tết an toàn, tiết kiện, nghĩa tình và trọn vẹn.

Đồng chí đề nghị, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thị xã Nghi Sơn cần bắt tay ngay vào việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép”, trong đó ưu tiên công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý thị xã phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm, Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, vì vậy yêu cầu thị xã Nghi Sơn cần tập trung làm tốt các khâu để Cuộc bầu cử diễn ra đúng thời gian, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh.

Huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tin tưởng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, thị xã Nghi Sơn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đề ra không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn phát triển, mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Phong Sắc