Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nông Cống

Sáng 23-5, sau khi bỏ phiếu bầu cử tại nhà văn hóa phố Nam Cao - khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tân Sơn (TP Thanh Hóa), đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 và số 5 xã Vạn Thắng, khu vực bỏ phiếu số 5 xã Tế Lợi và khu vực bỏ phiếu số 10 thị trấn Nông Cống thuộc huyện Nông Cống.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh kiểm tra, nắm bắt tình hình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10 thị trấn Nông Cống.

Qua công tác kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như việc triển khai thực hiện tốt các bước, các quy định trong ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của huyện Nông Cống, đồng thời lưu ý Uỷ ban Bầu cử huyện Nông Cống, cấp uỷ, chính quyền, các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định của Luật bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh kiểm tra, đôn đốc, lưu ý việc thực hiện các khâu phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực bỏ phiếu số 5 xã Tế Lợi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý các tổ bầu cử, đơn vị chức năng thực hiện nghiêm, chặt chẽ khâu khiểm phiếu, bảo quản phiếu bầu, tránh để xảy ra sai sót.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 xã Vạn Thắng.

Được biết, toàn huyện Nông Cống có hơn 140.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 213 khu vực bỏ phiếu. Để bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, Ban Chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử huyện Nông Cống đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bảo đảm theo quy định. Cùng với đó, huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử. Tại các điểm, khu vực bầu cử trên địa bàn huyện đều được trang bị đầy đủ vật tư phòng, chống dịch. Các lực lượng tham gia công tác bầu cử cũng đã được tập huấn các kỹ năng bảo đảm an toàn trong ngày bầu cử, nhất là việc kiểm soát khâu phòng, chống dịch COVID-19.

Phong Sắc