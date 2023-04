Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023

Nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2023 - một lễ trọng của người công giáo, chiều 28-3, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn, về phía Trung ương MTTQ Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam cùng lãnh đạo các ban Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào công giáo, chúc đồng bào đón mùa Đại lễ Phục sinh năm 2023 an lành, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các giám mục, linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận Thanh Hóa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa cũng như tham gia tích cực vào các cuộc vận động lớn do Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhất là công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Đồng chí mong rằng, dưới sự dẫn dắt của Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần, trách nhiệm công dân, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện có hiệu quả đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường vì hạnh phúc cuộc sống; thực hiện tốt công tác đoàn kết công giáo; đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào công giáo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau; nhất là việc chung tay cùng Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo ở tỉnh Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5 -1954 - 7-5 -2024). Cùng với đó, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, “Sống tốt đời đẹp đạo”, góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa nhân Đại lễ Phục sinh năm 2023.

Minh Hiếu