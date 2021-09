Chủ động các giải pháp ứng phó với bão Conson

Trưa 8-9, Ban chỉ đạoTrung ương về phòng, chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định để bàn và triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão Conson.

Hình ảnh tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh.

Theo cập nhật từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hồi 1h ngày 8-9-2021, vị trí tâm bão Conson trên khu vực miền Trung Philippin. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông là cấp 3. Từ ngày 8 đến 9-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 150-250mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay trên biển còn khoảng hơn 26.000 tàu thuyền vẫn đang hoạt động trên biển; hơn 400.000 ha lúa mùa các tỉnh đồng bằng Sông Hồng vào thời kỳ làm đòng, hơn 23.000 ha lúa hè thu các tỉnh Bắc Trung Bộ đến thời kỳ thu hoạch.

Đồ họa thể hiện mật độ tàu cá phân bố trên biển nhứng ngày qua, cần kêu gọi khẩn trương vào bờ.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng tránh bão, đề xuất nhiều giải pháp thể giảm thiểu thiệt hại và người nếu bão đổ bộ.

Theo báo cáo của đại diện tại điểm cầu Thanh Hóa, đến trưa cùng ngày, tỉnh và các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động các điều kiện ứng phó với bão Conson theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tỉnh đã và đang khẩn trương huy động lực lượng lao động, phương tiện cơ giới để thu hoạch lúa mùa chín từ 80% trở lên. Đồng thời, tổ chức thông báo, hướng dẫn và thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho phương tiện và người trên các tàu thuyền. Các địa phương đã được chỉ đạo triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, chủ động lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra...

Phát hiểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến cơn bão nhanh nhất; các địa phương lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán dân vùng không an toàn khi có tình huống xảy ra; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, chủ động tiêu thoát nước sản xuất vụ đông.

Đối với khu vực miền núi, các địa phương cần kết hợp với lực lượng xung kích rà soát các thôn, bản có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao để di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Từ đêm nay, nếu tình hình bão phức tạp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng ven biển các tỉnh phải bắn pháo hiệu thông báo.

Riêng với tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, với 270 hồ chứa đã đầy nước, yêu cầu đơn vị quản lý hồ (cả hồ thủy điện và hồ thủy lợi) phải tổ chức trực ban, nếu thấy không an toàn phải tiến hành xả lũ, nhưng nhất định phải thông báo trước cho chính quyền và người dân vùng hạ du. Với hệ thống đê sông Mã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh phải phối hợp với các lực lượng xung kích địa phương, sẵn sàng các phương án bảo vệ và hộ đê khi có sự cố.

Linh Trường