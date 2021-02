Chỉnh trang đô thị đón xuân về

Công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa cắt tỉa cây, làm đẹp cảnh quan đô thị.

Cứ mỗi độ xuân về, TP Thanh Hóa lại khoác lên mình bộ áo mới tươi đẹp đầy sức sống. Đón Tết Tân Sửu 2021, công tác chỉnh trang đô thị đang được các đơn vị khẩn trương thực hiện để thành phố thêm sạch đẹp, khang trang.

Dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Nguyệt Viên, ngã tư Đại lộ Nam Sông Mã và khu vực xung quanh Trung tâm Hành chính mới của thành phố, những lồng hồng kỳ thắm đỏ tung bay phấp phới cùng nhiều cụm pano tấm lớn mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu. Trên các tuyến đường chính như vòng xuyến Big C, đại lộ Hùng Vương, đại lộ Lê Lợi, đoạn từ Công an thành phố đến ngã tư Voi... cờ Tổ quốc, băng-zôn, pano, khẩu hiệu chào mừng đại hội làm rực đỏ các tuyến đường. Trong khu vực trung tâm TP Thanh Hóa, màu đỏ của cờ hồng kỳ xen lẫn những chậu hoa tươi thắm và hệ thống đèn trang trí làm nổi bật từng con phố. Khuôn viên Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, dòng chữ “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021” được kết bằng hoa màu vàng, xung quanh có hệ thống đèn Led tạo điểm nhấn nổi bật. Xung quanh khuôn viên còn trang trí mô hình trống đồng và bia Vĩnh Lăng cùng các chậu hoa cúc nhỏ được xếp thành thảm dọc vỉa hè rất đẹp mắt. Quảng trường Lam Sơn được trang trí bằng 32 chậu hoa dọc hàng cau vua, trước kỳ đài đặt 18 chậu hoa cúc và hoa xác pháo. Sắc đỏ, sắc vàng của những loài hoa cùng những câu khẩu hiệu chào mừng tạo nên một khung cảnh đẹp giữa lòng thành phố. Ở những nơi tâm linh như Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Thái miếu nhà Hậu Lê cũng được trang trí bằng nhiều chậu hoa cúc, hoa giấy, hoa đào và những cây quất lớn. Cùng với trang trí hoa, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí cũng được thành phố kiểm tra, sửa chữa, tập trung vào khu vực nút giao chim Hạc, Quảng trường Lam Sơn, Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, đồi Quyết Thắng, cổng chào phía Bắc, phía Nam thành phố. Tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị cũng được tô điểm bằng màu đỏ rực rỡ của những lá cờ Tổ quốc, những chậu hoa tươi thắm rực rỡ sắc màu, tất cả tạo nên niềm hân hoan, phấn khởi trước một mùa xuân mới.

Công tác vệ sinh môi trường cũng thực hiện rộng khắp từ thành phố tới cơ sở, lấy địa bàn phường, xã và các khu dân cư, tổ dân phố, ngõ xóm làm nòng cốt trong thực hiện. Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn tập trung cắt tỉa, chăm sóc cây xanh bảo đảm mỹ quan đô thị. Hầu hết công nhân tăng ca, tăng giờ quét, thu gom rác thải trên các trục đường chính, các tuyến phố, trong khu dân cư và các điểm công cộng, bảo đảm môi trường luôn sạch đẹp cả trước, trong và sau tết. Ngoài ra, theo kế hoạch của UBND thành phố, chiều ngày 9-2 (tức ngày 28 tết), toàn bộ các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tổng vệ sinh trụ sở cơ quan, đơn vị; sáng ngày 10-2 (tức ngày 29 tết), các phường, xã phát động ra quân tổng vệ sinh toàn bộ các khu dân cư. Đối với các hộ dân bán hàng hoa, cây cảnh dừng kinh doanh trước 17 giờ ngày 11-2 (tức ngày 30 tết) để công nhân dọn dẹp, thu gom rác đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước giờ đón giao thừa và vận chuyển hết rác trong đêm 30 tết. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa nghệ thuật, kinh doanh tại các khu vực công cộng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo, cơ sở tâm linh chủ động thực hiện và phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường để bảo đảm cảnh quan sạch đẹp. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các vi phạm về vệ sinh môi trường, về quản lý hè phố, lòng đường, các khu đất trống, hoạt động quảng cáo, dựng các lều quán, bán bình, mái che, không đúng quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, công tác trật tự đô thị được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng chức năng, các phường, xã ra quân tháo dỡ mái hiên, mái vẩy, biển quảng cáo, các cổng chào đã bị hư hỏng, han rỉ, những biển quảng cáo sai quy định. Tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đậu đỗ xe không đúng quy định; chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh gây ùn tắc giao thông cục bộ; xử lý kiên quyết các điểm bán hoa, cây cảnh không đúng vị trí đã được thống nhất... Với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các phường, xã triển khai đồng loạt các mặt công tác, đặc biệt là công tác phòng, chống sản xuất, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo và phòng chống trộm cắp, bảo đảm cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, vui vẻ.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn TP Thanh Hóa đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Qua đó, phát huy sức mạnh nội lực để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm mới.

Tố Phương