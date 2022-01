Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến.

Các phân đội hỏa lực Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê huấn luyện bảo vệ biển đảo. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và đã đạt được kết quả quan trọng: khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm vững, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29-3-2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18-12-2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2010/NĐ-CP; Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 31-12-2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, thông tư, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Đồng thời, nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập, nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy, cơ quan cấp trên về thực hiện nhiệm vụ diễn tập; chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan quân sự cùng cấp nắm vững nhiệm vụ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia diễn tập, trước hết là cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể về nội dung, ý định, kết cấu tình huống, hệ thống văn kiện diễn tập, hành động của từng vai tập; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với yêu cầu, nhiệm vụ diễn tập; phân công cán bộ tham gia khung tập, tham gia đạo diễn ngành dọc cấp dưới; xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, đạn dược và các điều kiện cần thiết khác phục vụ diễn tập; quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của địa phương, đơn vị mình; cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân; chủ động chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, bảo đảm đạt kết quả cao nhất.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa, Thị ủy Nghi Sơn, Huyện ủy các huyện: Hà Trung, Ngọc Lặc, Quan Sơn chủ động phối hợp với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại địa phương đạt kết quả tốt. Ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố còn lại lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập phòng thủ chiến đấu cấp xã và tham gia phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc diễn tập khu vực phòng thủ của 5 huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành lập tổ công tác để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan quân sự và các ban, phòng, ngành, đoàn thể, địa phương cấp huyện thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo chuyên ngành; khảo sát, tham mưu chuẩn bị các khu vực diễn tập, điều chỉnh, sắp xếp lực lượng, phương tiện phục vụ; xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện diễn tập báo cáo Ban Chỉ đạo, trình Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê chuẩn để thực hiện; xây dựng kế hoạch phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng với các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị – xã hội cấp tỉnh, các đơn vị của Quân khu 4 và các địa phương tham gia diễn tập.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án và tổ chức huấn luyện lực lượng thực binh A2; phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình huấn luyện và thực hành diễn tập; báo cáo xin chủ trương của Bộ Công an và trình Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phê chuẩn để thực hiện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án diễn tập thực binh đánh địch xâm nhập biên giới và tiếp nhận người hồi hương qua biên giới; xin ý kiến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trình Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phê chuẩn để thực hiện. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát giữ vững ổn định biên giới.

4. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của lực lượng vũ trang; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tuyệt đối giữ bí mật, không để các thế lực thù địch lợi dụng các hoạt động diễn tập để xuyên tạc, kích động, đặc biệt là các lĩnh vực, tình huống nhạy cảm, các địa bàn trọng điểm, các huyện biên giới. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ diễn tập với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian diễn tập: Thực hiện trong quý III năm 2022.

5. Kinh phí bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh bố trí từ ngân sách tỉnh. Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Hà Trung, Ngọc Lặc, Quan Sơn bố trí từ nguồn ngân sách cấp huyện. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh căn cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tế hỗ trợ một phần kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ.

6. Sau diễn tập, từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; bổ sung hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến; quản lý tài liệu, văn kiện diễn tập theo đúng quy định.

7. Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kết quả thực hiện.

