Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, chúc tết tại huyện Như Thanh

Ngày 19-1, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thương vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Như Thanh.

Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác thăm mẹ VNAH Hà Thị Nghé ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân.

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Nghé ở thôn Hợp Tiến, xã Thanh Tân; Thương binh 81% Hà Thanh Nhàn ở thôn Đồng Xuân xã Hải Long và trao 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Huy ở thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cũng như hoàn cảnh kinh tế của các gia đình chính sách, người có công, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, động viên con, cháu tích cực học tập công tác, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng chí đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Đại tá Lê Văn Diện làm việc với Ban thường vụ huyện Như Thanh.

Làm việc với cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện Như Thanh, Đại tá Lê Văn Diện và đoàn công tác vui mừng trước những kết quả đạt được của huyện. Năm 2020 Như Thanh đã có 26/29 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân tiếp tục được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Lê Văn Diện trao 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Huy ở thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và LLVT huyện Như Thanh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, khắc phục những mặt còn hạn chế, tập trung hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường QP-AN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Như Thanh lần thứ 23 và kế hoạch công tác năm 2021 mà huyện đã xác định.

Trước mắt triển khai tốt kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đặc biệt là dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện nghiêm chỉ thị của cấp trên về tổ chức đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón tết, vui xuân lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn trên địa bàn.

Lực lượng công an, quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, dự báo, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Nguyễn Thanh Hải