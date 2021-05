CDC Thanh Hóa Thanh Hóa thông tin về bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2 tại huyện Ngọc Lặc

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân - Khoảng 12h45 ngày 17-5-2021, BN đi xe máy từ Công ty về phòng trọ, tắm xong bắt xe taxi của anh Q. (địa chỉ tại thôn Minh Thành, Minh Tiến, Ngọc Lặc, Thanh Hóa chạy taxi ở Bắc Ninh) từ Bắc Ninh về Hà Nội đón anh T. sau đó đi thẳng về Ngọc Lặc. Trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ăn ở Hòa Bình ăn chiều (khoảng 16h cùng ngày) không nhớ rõ quán, chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch, sau đó về đến Ngọc Lặc có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc (không nhớ tên quầy thuốc), sau đó về nhà tại thôn Minh Ngọc, Minh Sơn, Ngọc Lặc. Trong gia đình có 5 thành viên bao gồm bà nội, bố mẹ đẻ và vợ sắp cưới của BN, sau đó có ra Trạm Y tế xã khai báo y tế hướng dẫn cách ly tại nhà và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển BN và vợ luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với người khác. ​- Khoảng 21h-22h45h ngày 17-5-2021, BN có đi ăn thịt chó tại quán anh C. ở thôn Minh Thành, Minh Tiến, Ngọc Lặc với 4 người là anh C. chủ quán, Anh Q. lái xe taxi, anh T. A., anh P. Đ. H. thuộc thôn Minh Thành, Minh Tiến, Ngọc Lặc, trong lúc ăn có 2 người sang mâm BN giao lưu là anh H. thôn Minh Thành, Minh Tiến, Ngọc Lặc và anh T. ở Lam Sơn, Ngọc Lặc. Ngoài ra BN tiếp xúc với em con nhà cậu. Ngày 18-5-2021 BN được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19-5-2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. ​- Anh Q. lái taxi sau khi ngồi ăn thịt chó khoảng từ 20h-21h chờ BN ra trả tiền, sau đó về nhà, đến 1h00 ngày 18-5-2021 anh Q. chở anh T. quay ra Hà Nội , sau đó anh T. xuống Hà Nội còn anh Q. về Bắc Ninh. - BN lấy mẫu xét nghiệm ngày 15-5-2021 tại Công ty, ngày 17 được thông báo có kết quả âm tính và được trở về địa phương (thông tin từ BN). - Sau khi về nhà BN có tắm xong và thấy người gai gai rét, BN cứ nghĩ mình bị viêm họng sau đó tự lấy thuốc ở nhà uống.