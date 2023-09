Cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu được đưa vào khai thác tạm từ 1-9

Phương án lưu thông Trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, theo dõi và chấp hành nghiêm mọi hướng dẫn, chỉ dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc giao thông. Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt Phương án tổ chức giao thông 2 tuyến cao tốc để từ ngày 01/9/2023, các phương tiện giao thông sẽ được phép lưu thông trên 2 đoạn tuyến cao tốc theo các quy định cơ bản như sau: - Đường cao tốc chỉ phục vụ cho xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải ≤ 10 tấn. Các đối tượng không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc: xe tải >10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ ≤ 70Km/h, xe thô sơ, người đi bộ. - Người, phương tiện thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc có phù hiệu hoặc biểu tượng riêng thì được đi lại trên đường cao tốc (không quy định tốc độ) nhưng không gây ảnh hưởng và cản trở giao thông trên đường cao tốc. - Xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ nằm trong danh mục hàng nguy hiểm được Chính phủ quy định trong Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 chỉ được lưu thông trên đường cao tốc khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. - Người lái xe tham gia giao thông trên đường cao tốc phải tuân thủ các quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, các quy tắc tham gia an toàn theo quy định pháp luật hiện hành (Không cho xe chạy vào nơi dừng đỗ khẩn cấp và phần lề đường; không được cho xe chạy quá tốc độ tối đa và dưới tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu, sơn kẻ trên mặt đường; người lái xe trên đường cao tốc khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải đảm bảo an toàn; trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe khẩn cấp người lái xe phải đưa xe ra làn dừng xe khẩn cấp đặt các vật báo hiệu và thông báo đường dây nóng hỗ trợ...) - Các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc được tham gia giao thông trên tuyến cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h. Đối với các phương tiện khai thác tuyến đường từ đầu dự án nghi Sơn - Diễn Châu tại Km380+00 (điểm cuối dự án QL45 - Nghi Sơn) đến nút giao Diễn Cát cuối dự án (Km429+715), trong điều kiện đoạn cao tốc kế tiếp sau dự án là Diễn Châu - Bãi Vọt chưa thông xe, trước mặt phương án tổ chức phân luồng từ xa trên tuyến cao tốc như sau: Theo hướng Bắc - Nam, các phương tiện từ dự án Quốc lộ 45 - Nghi Sơn nhập vào dự án Nghi Sơn - Diễn Châu đến nút giao Diễn Cát (cuối tuyến) kết nối với Quốc lộ 1 thông qua Quốc lộ 7.