Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa gặp mặt thân mật lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Sáng 13-8, tại Hội trường Văn phòng Chính phủ (TP Hà Nội), Câu lạc bộ (CLB) tướng lĩnh, sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức gặp mặt thân mật các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Dy Niên, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; Mai Văn Ninh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm CLB tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Câu lạc bộ tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội được thành lập năm 1992 với 25 thành viên. Đến nay, sau 31 năm hoạt động CLB đã có 180 thành viên chính thức. CLB đã thường xuyên phối hợp cùng các doanh nghiệp đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội tổ chức thăm hỏi tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách tại quê hương.

Đồng thời, thường xuyên kết nối, tăng cường đoàn kết những cán bộ, các tướng lĩnh, sĩ quan công an là người con xứ Thanh đang công tác, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên gắn bó, hướng về với quê hương, bằng những việc làm thiết thực qua đó góp phần vào sự phát triển chung tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thân mật, thắm tình quê hương, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang gửi tới các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, doanh nhân đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân tình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Thanh Hoá trong thời gian qua. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào năm 2023 - năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, vừa giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung hạn, vừa tạo tiền đề cho phát triển bền vững trong dài hạn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7% cao nhất khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước; thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23.563 tỷ đồng, bằng 67% dự toán. Nông nghiệp được mùa, không để xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi kể từ năm 2022 đến nay; tỉnh Thanh Hóa đã xuất khẩu lô vải không hạt đầu tiên ra thị trường Nhật Bản, Vương quốc Anh; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 12 huyện, 359 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 356 sản phẩm OCOP.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, với hơn 8,3 triệu lượt khách đến với Thanh Hóa, tăng 13% so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được chăm lo. Đặc biệt, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật bản. Qua đó đã thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8.949 tỷ đồng và 131,4 triệu USD.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định: Kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được có sự đóng góp của những người con Thanh Hóa đang công tác, học tập và sinh sống ở khắp mọi miền đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Trong những năm qua, CLB tướng lĩnh - sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tập hợp, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên; phát huy truyền thống hào hùng của quê hương Thanh Hóa, với tinh thần đoàn kết, luôn quan tâm, hướng về nguồn cội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như các hoạt động từ thiện, khuyến học, khuyến tài trên quê hương Thanh Hóa; kêu gọi, giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư về tỉnh; đóng góp về kiến thức, kinh nghiệm trong việc hoạch định chủ trương, đường lối, các giải pháp vào sự phát triển của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh cao kết quả hoạt động của CLB tướng lĩnh - sĩ quan công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và những đóng góp, tình cảm quý báu mà các đồng chí đã giành cho quê hương Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc CLB tướng lĩnh - sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội ngày càng gắn kết, phát triển, đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hoá đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa tại Thủ đô Hà Nội và mọi miền Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị những người con Thanh Hóa xa quê tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng của tỉnh đến mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng CLB tướng lĩnh - sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí khẳng định: Trong thời gian tới, CLB tướng lĩnh - sĩ quan Công an tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, nhất là các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội. Tăng cường phối hợp với các tướng lĩnh, sĩ quan công an, quân đội quê Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội và mọi miền Tổ quốc, đồng thời động viên, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trần Thanh