Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội giao nhận quân tại các địa phương

Sáng 27-2, huyện Hậu Lộc tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Tới dự có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; lãnh đạo các đơn vị nhận quân; cấp ủy, chính quyền huyện Hậu Lộc và 23 xã, thị trấn, cùng đông đảo Nhân dân trong huyện. Lãnh đạo tỉnh, huyện Hậu Lộc tặng hoa các đơn vị nhận quân và tân binh lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Hậu Lộc có 164 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 150 thanh niên tham gia nghĩa vụ Quân sự, 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các tân binh được giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Đoàn Nghi lễ Quân đội (Bộ Tổng Tham mưu); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Quân chủng Hải quân); Tiểu đoàn 21 (Quân đoàn 1); Tiểu đoàn 703 (Quân đoàn 1) và Công an tỉnh. Do làm tốt công tác tuyển chọn, các tân binh trên địa bàn huyện đều đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn và sức khỏe, trình độ học vấn.