Bứt tốc để về đích

Khép lại năm 2022 với nhiều cảm xúc, chúng ta đón chào năm 2023 bằng niềm tin mới, khát vọng mới, quyết tâm lớn hơn, mục tiêu đặt ra cao hơn.

Thanh Hóa đang vươn tới những tầm cao.

Dù phải đương đầu với vô vàn khó khăn, thách thức, cả khách quan lẫn chủ quan, nhất là những tháng đầu năm dịch COVID-19 với các biến chủng mới diễn biến hết sức phức tạp, song kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2022 vẫn tiếp tục khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch và nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD; thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 50.000 tỷ đồng và là mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả quan trọng; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông và ở khu vực có nguy cơ về thiên tai, các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý. Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào MTTQ, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023 - năm “bản lề”, có tính quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra, chúng ta có những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng dự báo không ít khó khăn, thách thức với mức độ còn cao hơn năm 2022. Nhưng trên hết, với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”, cùng sự đoàn kết, thống nhất “trên dưới một lòng” của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh, tin tưởng Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, “bứt tốc” để về đích - sớm đưa Thanh Hóa cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Chào năm mới với niềm tin, khát vọng mới!

