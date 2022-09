Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống và Như Thanh

Ngày 23-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống và Như Thanh trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các ĐBQH với cử tri huyện Nông Cống.

Dự buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quảng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống cùng đông đảo cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri và Nhân dân. Cử tri huyện Nông Cống mong muốn các ĐBQH khóa XV tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên lắng nghe và phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri và Nhân dân.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, cử tri đã phản ánh một số bất cập, tồn tại nảy sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách ở địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các ĐBQH tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm tăng số lượng biên chế, đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị y tế cơ sở; tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ y tế cơ sở; có cơ chế khắc phục những hạn chế, khó khăn trong thực hiện giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện đầu tư các dự án.

Việc thi công đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Nông Cống làm xuống cấp nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân cũng được cử tri phản ánh tại hội nghị.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách, việc thực thi chế độ, chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng; tiếp tục chỉ đạo các bộ, ban, ngành quan tâm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt Luật An toàn thông tin mạng, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng; quan tâm cải cách chính sách tiền lương…

Đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống, các sở, ngành chức năng đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải phát biểu giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống phát biểu giải trình các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, việc thực thi chính sách an sinh xã hội của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Nông Cống, cũng như việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị.

Đông đảo cử tri dự hội nghị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng cũng lưu ý, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Như Thanh.

Tại huyện Như Thanh, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cử tri đã bày tỏ sự quan tâm đối với nội dung trình kỳ họp, đồng thời mong muốn và tin tưởng các ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò của người đại biểu Nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng để cùng Quốc hội xây dựng các văn bản luật, các cơ chế, chính sách và định hướng quan trọng cho nhiệm vụ phát triển đất nước.

Cử tri huyện Như Thanh phát biểu ý kiến kiến nghị.

Cử tri huyện Như Thanh gửi đến các ĐBQH những kiến nghị, đề xuất như đề nghị Chính phủ sớm phân bổ nguồn vốn đầu tư theo Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn; Nhà nước quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho việc đầu tư công trình nước sạch tập trung trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đề nghị tỉnh giải quyết kịp thời kinh phí hỗ trợ diện tích ngập nước khi thực hiện Dự án nâng cấp lòng hồ Yên Mỹ; quan tâm, tạo điều kiện di dời các hộ dân trong khu vực mốc giới ngập lụt để ổn định đời sống người dân; xem xét thu hồi diện tích đất thuộc Nông trường quốc doanh Yên Mỹ nay là Công ty TNHH một thành viên Yên Mỹ giao cho xã Thanh Kỳ quản lý và giao cho Nhân dân sản xuất.

Cử tri ngành giáo dục huyện Như Thanh phát biểu kiến nghị.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét lại tiêu chí nghèo đa chiều trong xây dựng nông thôn mới; quy định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; đề nghị ngành chức năng quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông tỉnh lộ 520, đặc biệt là đoạn qua địa bàn xã Mậu Lâm, Phượng Nghi. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét lại quy định độ tuổi nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, giáo viên dạy môn thể dục…

Cư tri huyện Như Thanh dự hội nghị.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo ngành chức năng đã giải trình những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình các kiến nghị của cử tri.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trân trọng cảm ơn tình cảm của cư tri huyện Như Thanh dành cho các ĐBQH; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, ngành chức năng, huyện Như Thanh nghiên cứu các giải pháp, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đặc biệt là vấn đề di dân, tái định cư; vấn đề đất đai…

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ trưởng nhấn mạnh: Cá nhân các ĐBQH luôn nêu cao, phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò của người đại biểu Nhân dân, không ngừng phấn đấu, nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa tâm sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Nông Cống và Như Thanh.

Phong Sắc