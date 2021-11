Bộ GTVT tổ chức hội nghị trực tuyến về ứng phó bão lũ với các tỉnh duyên hải Miền Trung và Tây nguyên

Sáng 2-11, Bộ Giao thông - Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó bão lũ cho các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì hội nghị,

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có đại diện các tổng cục, cục, đơn vị liên quan của Bộ Giao thông - Vận tải. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông - Vận tải đã báo cáo khái quát tình hình an toàn giao thông, công tác ứng phó bão lũ của ngành giao thông và các địa phương những tháng gần đây. Theo đó, tính từ đầu năm đến nay cả nước hứng chịu 8 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt đới, gây nhiều thiệt hại nói chung. Riêng khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn là trọng điểm của các đợt mưa lũ lớn, làm hư hại nhiều công trình hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, các địa phương, các đơn vị của Bộ Giao thông - Vận tải đã nhanh chóng có các giải pháp khắc phục, kịp thời bảo đảm thông suốt giao thông.

Tại Thanh Hóa, các cơn bão số 2, 3, 5, 6 và 8 đã gây mưa to trên diện rộng và kéo dài, làm hư hỏng nhiều kết cấu giao thông đường bộ, xói lở ta luy, sa bồi mặt cầu… trên các tuyến đường tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi.

Ngay sau các đợt mưa bão, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa đã điều động lực lượng cắm biển cảnh báo, làm hàng rào chắn tại các đoạn bị hư hại, nước ngập sâu. Phối hợp cùng các địa phương cử người chốt trực chỉ huy, điều khiển giao thông, tổ chức phân luồng bảo đảm an toàn. Các đơn vị quản lý thi công nhanh chóng dọn đất sạt lở, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng để thông tuyến. Qua tổng hợp, các đợt mưa lũ vừa qua các tuyến quốc lộ của tỉnh thiệt hại khoảng 26,7 tỷ đồng, các tuyến đường tỉnh thiệt hại khoảng 12,9 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các giải pháp quản lý phương tiện đường thủy trong gió bão; cơ chế xử lý và huy động vốn kịp thời cho sửa chữa, khắc phục công trình giao thông bị sự cố…

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến (Ảnh chụp màn hình).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong thực hiện những giải pháp ứng phó và khắc phục hư hỏng các công trình giao thông trong các đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua. Đồng thời lưu ý, tuy đã sang đầu tháng 11, tức vào cuối mùa mưa bão nhưng các đơn vị và địa phương không được lơ là, chủ quan, bởi có những năm thời điểm này vẫn có bão lớn.

Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ, công tác ứng phó, nhất là khắc phục các sự cố giao thông. Cần thẳng thắng nhìn nhận rõ, ngành Giao thông - Vận tải thường bị phân khúc công tác chỉ đạo với nhiều cấp nên nhiều sự việc tồn đọng khó giải quyết, nhiều công trình sửa chữa phải xin ý kiến nhiều cấp nên chậm trễ.

Các ngành, các cấp liên quan cần thay đổi tư duy và cách làm, sớm có những quy định thống nhất để có các văn bản quy định rõ ràng. Thời gian tới, giao các cục thuộc Bộ Giao thông - Vận tải và Sở Giao thông - Vận tải các tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm nhiều hơn trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là vấn đề sửa chữa, duy tu…

Về nguồn vốn cho khắc phục hư hỏng các công trình giao thông trong phòng, chống thiên tai trên các tuyến quốc lộ, cần thống nhất cách làm, tập trung khắc phục sự cố trước, chuyển hồ sơ ra đơn vị liên quan của Bộ Giao thông - Vận tải làm thủ tục sau, tránh tình trạng chờ vốn làm công trình đang gặp sự cố tiếp tục hư hỏng.

Nếu cùng lúc nhiều tuyến giao thông gặp sự cố, cần ưu tiên sửa chữa Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Nếu có các công trình đang thi công dở dang, khi có thiên tai không an toàn phải dừng thi công và có biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời phải siết chặt công tác quản lý, hồ sơ, tránh phát sinh khối lượng và đội vốn so với kế hoạch ban đầu.

Về giao thông đường thủy, các đơn vị quản lý về đường thủy cần có quy định cụ thể hơn việc phân luồng với tàu hàng trong phạm vi 12 hải lý khi đi tránh trú bão nhằm tránh gây va chạm hay cản trở lẫn nhau trong di chuyển.

