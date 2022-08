Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào

Để thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết của lực lượng bảo vệ và Nhân dân khu vực biên giới, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) về mọi mặt, tích cực phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản, tạo mối quan hệ hợp tác bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại cho người dân bản giáp biên.

Tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn dài 213,6km, có 15 xã và 1 thị trấn biên giới thuộc 5 huyện (Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân); tiếp giáp 3 huyện biên giới của Lào là Xốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn), với 41 bản giáp biên. Đa số Nhân dân hai bên biên giới sống bằng nghề trồng trọt, nương rẫy, thu mua lâm sản, dịch vụ, buôn bán và vận tải đường bộ. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, lao động có thu nhập thấp... dẫn đến tình trạng người dân ở khu vực biên giới xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài vẫn còn xảy ra.

Nằm cách xa trung tâm huyện Mường Lát hơn 10km, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22km đường biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào. Thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân hai bên biên giới về truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nước. Do điều kiện đường sá đến các trung tâm thương mại của các bản thuộc tỉnh Hủa Phăn xa xôi nên từ trước đến nay, mọi hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của Nhân dân các bản này đều phụ thuộc vào khu chợ Tén Tằn. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bạn, Trạm Kiểm soát biên phòng Tén Tằn đã luôn tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất nhập cảnh, giao lưu mua bán, trao đổi hàng hóa cho Nhân dân hai bên biên giới, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Để thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết của lực lượng bảo vệ và Nhân dân khu vực biên giới, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương hai bên biên giới tổ chức kết nghĩa cặp bản đối diện, kết nghĩa đồn biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản; phát huy vai trò quân y các đồn, trạm và các cơ sở y tế địa phương khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho cán bộ, cư dân biên giới. Xây dựng, bàn giao 3 nhà hữu nghị, 2 phòng học và 1 nhà văn hóa cho bản và các hộ nghèo của Lào, trị giá gần 2 tỷ đồng. 11 đồn biên phòng hiện đang đỡ đầu cho 11 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn đến trường... Đồng thời, phối hợp thực hiện tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào, khu vực biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn với 88 vị trí/92 cột mốc và 9 vị trí/13 cọc dấu. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ tết, ngày truyền thống của lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức chúc và tặng quà với trị giá hơn 150 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ hơn 200 triệu đồng giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương của tỉnh Hủa Phăn trang bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn.

Trong năm 2021, BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biên giới phối hợp với các đơn vị tỉnh Hủa Phăn tổ chức 42 lần trao đổi thông tin, tình hình liên quan tập trung vào hoạt động Phỉ, phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép; mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tái trồng thuốc phiện, lưu hành tiền giả, mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người và các hành vi vi phạm khác; tình hình đường biên, cột mốc, xuất nhập qua biên giới, cửa khẩu và hoạt động của người nước ngoài trên khu vực biên giới. BĐBP Thanh Hóa đã hỗ trợ nghiệp vụ cho Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Ban Chỉ huy An ninh Lào triệt phá đường dây ma túy, bắt 1 đối tượng người Lào, thu giữ 72 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, BĐBP Thanh Hóa còn phát hiện, thông báo cho tỉnh Hủa Phăn triệt xóa khoảng 52 ha cây thuốc phiện ở khu vực bản Thắm Chốc, Pa Noóc Seo/Sầm Tớ và bản Him Đăm, Khằm Nàng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, hai bên phối hợp tuần tra song phương được 21 lần/504 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đã thu được trên 800 tin báo, trong đó có 510 tin có giá trị, 290 tin tham khảo; tập trung chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nguồn tin, kết luận và tham mưu xử lý kịp thời, bảo đảm ổn định tình hình...

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm cho lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Hủa Phăn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ lực lượng bảo vệ biên giới thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn. Tại các lớp tập huấn, các học viên được tập huấn, bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, nghiệp vụ thực hành trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó làm cơ sở giúp tỉnh Hủa Phăn thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, quản lý, bảo vệ biên giới và phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Trải qua những khó khăn, hôm nay trên những cụm bản biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn cuộc sống của đồng bào các dân tộc hai bên biên giới đã và đang từng ngày đổi thay. Nhân dân hăng say lao động, sản xuất, tình cảm đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới không ngừng được thắt chặt. Đạt được những thành quả chung ấy, đó là sự đóng góp không nhỏ của những người lính mang quân hàm xanh trong xây dựng đường biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Bài và ảnh: Hoàng Lan