Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công trên địa bàn, trọng tâm là triển khai thực hiện Pháp lệnh người có công với cách mạng; Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Chỉ thị số 368-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chương trình hành động số 263-CT/ĐU ngày 7-12-2016 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016-2020.

Đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Nọng, bản Trí Nang (Lang Chánh).

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và chính sách người có công. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và các tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; coi đó không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm, sự tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mùa khô 2019-2020, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, cất bốc được 20 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước) và bàn giao cho tỉnh Nghệ An, TP Đà Nẵng đảm bảo trang trọng, đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, quy tập thêm được 4 hài cốt liệt sĩ được quàn tại nhà cầu siêu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, dự kiến đến 10-5-2021 sẽ được đưa về nước an táng. Phối hợp với phòng lao động - thương binh, xã hội, ban CHQS các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Thọ Xuân, thị xã Nghi Sơn và TP Thanh Hóa, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ có tên (đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch); trong đó đã tổ chức bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin cho các tỉnh Nghệ An, Bến Tre và TP Đà Nẵng bảo đảm an toàn, chu đáo; 3 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho 2 huyện Quảng Xương, Bá Thước; 2 liệt sĩ còn lại bàn giao cho ngành lao động - thương binh, xã hội tiếp nhận, tổ chức an táng vào các nghĩa trang liệt sĩ địa phương trong tỉnh trang nghiêm, đúng quy định. Đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận xét duyệt và đề nghị giám định thương tật cho 357 đối tượng, tổ chức trao giấy chứng nhận thương binh và chi trả truy lĩnh trợ cấp thương tật cho 287 đối tượng với số tiền gần 29 tỷ đồng; Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành tích cực giải quyết chế độ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho các đối tượng và thân nhân đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào chưa được hưởng chính sách. Trong đó, đã đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết chế độ thương binh cho 74 trường hợp với số tiền trên 7 tỷ đồng; thẩm định, xét duyệt, báo cáo cấp trên theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hơn 30 nghìn hồ sơ và tổ chức chi trả chế độ cho 34.007 đối tượng hưởng chế độ với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Khảo sát, xây dựng 9 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm, Bộ CHQS tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đang công tác tại đơn vị và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn; gặp mặt thương binh tại chức, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại cơ quan bộ chỉ huy và các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách người có công; trong những năm qua Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu và tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các đối tượng người có công, thực hiện đạt kết quả tốt và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thông qua chính sách hậu phương quân đội đã góp phần xoa dịu nỗi đau, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; tăng cường củng cố niềm tin của đối tượng chính sách, của Nhân dân, đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; đồng thời, đây cũng là một hình thức giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, cách làm sáng tạo và thiết thực, LLVT tỉnh tiếp tục chủ động trong tham mưu, đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Từ đó, góp phần củng cố lòng tin, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục phấn đấu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)