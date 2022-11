Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Sáng 12-11, tại phường Đông Tân, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Lê Văn Huân, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì Chùa Thanh Hà, đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Đông Tân, Đông Lĩnh, An Hưng, Đông Vinh (TP Thanh Hóa) trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII liên quan đến địa bàn TP Thanh Hóa...

Cử tri TP Thanh Hóa bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành quả trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 10 tháng 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh phấn khởi trước những kết quả đạt được, cử tri TP Thanh Hóa cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua và nêu lên những kiến nghị đề xuất đến với các đại biểu HĐND tỉnh nhân buổi tiếp xúc. Cử tri các phường: Đông Tân, Đông Lĩnh, Đông Vinh, An Hưng đề nghị TP Thanh Hóa có chủ trương quy hoạch đất cho phường Đông Tân chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang Nhân dân; đề nghị thanh lý các nhà văn hoá cũ, xây dựng nhà văn hoá mới theo quy mô lớn hơn; Cụm công nghiệp Vức đang gây ô nhiễm môi trường xung quanh, đề nghị các cấp, ngành chức năng có hướng giải quyết. Cử tri cũng đã phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy trên các tuyến đường thuộc phường Đông Vinh, An Hưng gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng các tuyến đường; đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư dự án khu danh lam thắng cảnh núi Vọng Phu và có kế hoạch nạo vét, kè hai bên bờ cho Kênh nhà Lê.

Cử tri TP Thanh Hóa cũng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hoá trên địa bàn TP Thanh Hoá; đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định, quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phục vụ việc cấp đổi đối với các trường hợp phức tạp phát sinh;...

Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho các đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri các địa phương khu vực Tây Nam TP Thanh Hóa đã phản ánh những khó khăn vướng mắc trong đời sống xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, TP Thanh Hóa nghiên cứu tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng của cử tri để tập trung giải quyết, đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đã thông tin đến cử tri TP Thanh Hóa về tình hình thời sự quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong 10 tháng năm 2022 và nhấn mạnh: Những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 10 tháng năm 2022 là công sức của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng chia sẻ với các cử tri về những khó khăn, thử thách trong quá trình phát triển của tỉnh và nêu lên những giải pháp định hướng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh mong rằng, trong quá trình phát triển của tỉnh, của TP Thanh Hóa, tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên và cử tri, nhân dân để xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

