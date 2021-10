Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp xã giao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Chiều 22-10, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đoàn cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) do Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng làm trưởng đoàn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xã giao Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Phạm Quang Dũng vừa được tín nhiệm vào chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2021 của Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do các làn sóng dịch COVID-19, nhưng với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt, sáng tạo của lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hoá đã từng bước khắc phục, vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Trong 9 tháng năm 2021 Thanh Hoá thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các nhiệm vụ chính trị được triển khai kịp thời, có chất lượng. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, nên tình hình dịch COVID-19 vẫn trong tầm kiểm soát, góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ổn định đời sống Nhân dân.

Hiện Thanh Hoá đang từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định những thành tựu mà Thanh Hoá đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; sự giúp đỡ của các tổ chức tín dụng, trong đó có vai trò quan trọng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội cho người dân Thanh Hoá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, để phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc như mục tiêu Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Thanh Hoá luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói riêng và các tổ chức tín dụng nói chung. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hoá và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt vì sự phát triển chung.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Phạm Quang Dũng và các thành viên trong đoàn chiếc trống đồng, thể hiện nền văn hóa xứ Thanh.

Đại diện Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ủng hộ 5 tỷ đồng để tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Dũng bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá; đồng thời khẳng định: Thanh Hoá là một trong những địa bàn chiến lược trong sự phát triển của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); hỗ trợ tỉnh trong việc giới thiệu, kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài vào Thanh Hoá và đồng hành cùng tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

