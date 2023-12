Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt và nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng

Sáng 15/12, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự buổi sinh hoạt và nói chuyện với hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chụp ảnh cùng các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023.

Hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng dự sinh hoạt và nghe Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện thời sự.

Mở đầu buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đã luôn dành tình cảm và sự ủng hộ, đồng hành cùng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời vui mừng thông tin những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trước những khó khăn, thách thức do những yếu tố bất lợi từ tình hình thế giới, khu vực, trong nước; song, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 vẫn đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch; kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 7,01%, đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước; nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; thu ngân sách nhà nước vượt 14,1% so với dự toán, đứng thứ 8 trong các tỉnh, thành phố có tổng số thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước.

Hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng dự sinh hoạt và nghe Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện thời sự.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; nhiều hộ gia đình nghèo sinh sống trên sông, trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn và được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện. Quy chế làm việc của các cấp ủy đảng, các quy định về công tác tổ chức cán bộ, các chương trình, đề án về xây dựng đảng trên các mặt công tác được rà soát, bổ sung, xây dựng mới, phù hợp với thực tiễn và quy định của Trung ương, tạo thuận lợi cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.

Bên cạnh vui mừng thông tin những kết quả đạt được, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cũng nghiêm túc và thẳng thắn nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế chưa giải quyết được và là điểm nghẽn cản trở sự phát triển của tỉnh.

Trong đó, đã đi sâu vào phân tích nguyên nhân chủ quan là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị. Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa một số ngành, đơn vị chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, trách nhiệm chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, địa phương năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, làm trì trệ, ách tắc công việc. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát ở một số lĩnh vực, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Về nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đây là năm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề năm là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” với nhiều chỉ tiêu chủ yếu được đề ra nhằm tăng tốc, bứt phá về đích. Trong đó, tốc độ tăng GRDP đề ra đạt 11% trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 135.000 tỷ đồng trở lên; thu ngân sách nhà nước đạt 35.567 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 6 tỷ USD trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.540 USD trở lên.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực cố gắng cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tập trung phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực, 3 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế và thực hiện 8 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới (kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn).

Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có được những kết quả trong năm 2023 là công lao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò đóng góp của các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm kính mong tiếp tục nhận được sự đóng góp công sức, trí tuệ của các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng vào sự phát triển của tỉnh để xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình sức khỏe hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc các hội viên CLB Hàm Rồng mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng gia đình đón chào năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, nghĩa tình, tràn đầy niềm hạnh phúc, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Minh Hiếu