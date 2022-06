Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên phố Môi

Sáng 6-6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự sinh hoạt Chi bộ cùng với đảng viên phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng hỏi thăm sức khỏe, công việc của đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đảng viên dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Cùng dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; lãnh đạo TP Thanh Hóa và phường Quảng Tâm.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ phố Môi thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước và kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công các xây dựng Đảng của tỉnh, của TP Thanh Hóa trong 5 tháng đầu năm 2022; nghe báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 -2022 của Chi bộ phố Môi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên Chi bộ phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Chi bộ phố Môi, phường Quảng Tâm có 91 đảng viên, thời gian qua cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã gương mẫu, đi đầu vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; người dân tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Trong 5 đầu năm 2022, cấp uỷ Chi bộ đã tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch lúa vụ chiêm xuân với năng suất lúa ước đạt 55 tạ/ha; tiếp tục động viên các tiểu thương, các cơ sở kinh doanh khôi phục, phát triển dịch vụ - thương mại… Tháng 5-2022, cấp ủy, ban cán sự phố Môi đã tập trung điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Tiến hành cải tạo, nâng cấp khuôn viên Nhà Văn hoá phố với số tiền gần 290 triệu đồng từ nguồn vốn đóng góp của Nhân dân; thường xuyên tổ chức giám sát cộng đồng về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện lắp hệ thống camera an ninh công cộng trên địa bàn.

Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 6-2022, Chi bộ phố Môi đề ra tiếp tục động viên Nhân dân mở rộng phát triển dịch vụ - thương mại. Cùng với đó, phát huy tốt công tác phối hợp giữa Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên với lực lượng Công an, Quy tắc phường về công tác quản lý trật tự đô thị để đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ an ninh tự quản để phát hiện, ngăn ngừa giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở…

Phát biểu với các đảng viên Chi bộ phố Môi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phấn khởi, chúc mừng những kết quả mà Chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Môi, phường Quảng Tâm đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng, công tác phát triển Đảng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin đến đảng viên Chi bộ phố Môi tình hình thời sự quốc tế; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước và của tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2022. Đồng thời khẳng định, trong những thành tích chung của đất nước, của tỉnh có phần đóng góp rất lớn của TP Thanh Hóa, với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, trong đó có sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Quảng Tâm, của Chi bộ phố Môi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin về những mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra là sự nỗ lực, cố gắng của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh đã dày công tạo dựng và cũng là mong mỏi của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Trước sự phát triển chung của tỉnh, của TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cán bộ, đảng viên Chi bộ phố Môi tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trong phố thực hiện tiêm vaccine cho các cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi; tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho toàn thể công dân từ 18 tuổi trở lên, nhằm giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế trên diện tích cây trồng. Là địa phương có thế mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, vì thế cần quan tâm đưa thương mạnh, dịch vụ phát triển đi vào chiều sâu, tạo ra những giá trị gia tăng lớn theo chuỗi giá trị.

Chi bộ phố Môi cũng cần lãnh đạo đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, cán bộ, đảng viên cần vận động người dân trong khu phố tham gia đóng góp để xây dựng phố Môi ngày càng văn minh, xanh, sạch, hiện đại và thân thiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Môi quan tâm đến các hoạt động sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao; tổ chức hướng dẫn cho con em trong phố tập bơi để phòng, chống đuối nước… Đảng viên trong Chi bộ quan tâm đến công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức người dân về công tác phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh - trật tự; quan tâm đến công tác phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho Chi bộ phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Chi ủy dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Quảng Tâm cần chuẩn bị thật tốt nội dung để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, phong trào cách mạng của phố, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của phường Quảng Tâm.

Về dự sinh hoạt với Chi bộ phố Môi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cảm nhận được tinh thần đoàn kết của đảng viên trong Chi bộ; được hiểu, chia sẻ với những thành quả và khó khăn mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu phố Môi đã nỗ lực cố gắng đạt được.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các đảng viên và Nhân dân phố Môi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Thanh Hóa anh hùng, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ có hiệu quả sự quan tâm, giúp đỡ của cấp trên, để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn và cũng là nguyện ước của cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi bệnh binh Lê Duy Phúc ở phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho bệnh binh Lê Duy Phúc ở phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tặng quà cho bà Phạm Thị Nụ (mẹ liệt sỹ) ở phố Môi, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm hỏi, bày tỏ sự kính trọng trước những đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của bệnh binh Lê Duy Phúc và bà Phạm Thị Nụ (mẹ liệt sỹ) ở phố Môi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường Quảng Tâm tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa; thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Minh Hiếu