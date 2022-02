Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dự lễ ra quân sản xuất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn

Sáng 5-2, (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất và chúc Tết đầu năm Nhâm Dần tại Công ty CP Tiên Sơn, Công ty TNHH Xi măng Long Sơn, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm trung tâm điều hành sản xuất tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng kết quả Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đạt được trong năm 2021.

Trong không khí những ngày đầu xuân mới Nhâm Dần 2022, tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch năm 2022 tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn là một trong những đơn vị có bề dày thành tích trong ngành công nghiệp xi măng Việt Nam. Trải qua hơn 4 thập kỷ xây dựng và phát triển đi lên cùng quê hương, đất nước, được sự quan tâm trực tiếp của Bộ Xây dựng, của tỉnh và thị xã Bỉm Sơn, các thế hệ cán bộ, công nhân Công ty đã đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống vẻ vang, kiên cường, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Xi măng Bỉm Sơn phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ một nhà máy với 2 dây chuyền công nghệ sản xuất theo phương pháp ướt sản lượng tối đa 1,2 triệu tấn do các chuyên gia Liên Xô giúp đỡ xây dựng, đến nay Công ty đã phát triển với 2 dây chuyền sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại có công suất 3,2 triệu tấn, mức độ tự động hóa cao, cho ra các bán thành phẩm và sản phẩm chất lượng và ổn định. Từ nhà máy xi măng Bỉm Sơn, những bao xi măng nhãn hiệu “con voi” đã đi về muôn ngả, xây dựng nên những công trình trọng điểm quốc gia, các công trình công nghiệp và dân dụng trong nước và ngoài nước.

Năm 2021, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhưng cán bộ, người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đạt được kết quả đáng phấn khởi: Tổng sản phẩm tiêu thụ hơn 5,3 triệu tấn đạt 95,8% kế hoạch và tăng 1,8% so với cùng kỳ; doanh thu đạt trên 4.330 tỷ đồng; nộp ngân sách 230 tỷ đồng; đảm bảo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động, mức thu nhập bình quân hơn 20 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và vì cộng đồng, hỗ trợ cho các huyện miền núi của tỉnh về xi măng xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu, doang nghiệp mạnh của ngành xi măng Việt Nam.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động Công ty thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, theo đúng phương châm “An toàn mới sản xuất, kinh doanh và sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm an toàn” gắn với đó là bảo vệ môi trường.

Tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện có, đồng thời phát triển và tìm kiếm thị trường mới trong và ngoài nước; ưu tiên đầu tư vào khoa học - kỹ thuật, cải tiến quy trình và các khâu sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu.

Tập trung đào tạo cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về một số lĩnh vực thiết bị cơ bản, đủ năng lực để nghiên cứu và xử lý các sự cố thiết bị phức tạp; đồng thời có cơ chế đãi ngộ phù hợp để thu hút được cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi.

Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tạo môi trường tốt nhất cho người lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty, của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn nhân dịp năm mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu UBND tỉnh, Sở Công thương, các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Với truyền thống của một đơn vị có bề dày truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng cán bộ, người lao động Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp mạnh của ngành xi măng Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc tết công nhân Công ty CP Tiên Sơn.

Tới dự lễ ra quân triển khai kế hoạch sản xuất đầu năm tại Công ty CP Tiên Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Tiên Sơn đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng kết quả Công ty CP Tiên Sơn đạt được trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau gần 30 năm đi vào hoạt động, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, người lao động, Công ty đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành doanh nghiệp may xuất khẩu lớn mạnh của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Đến nay, công ty đã mở rộng với 10 nhà máy ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2021 vừa qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, bằng chiến lược, sách lược phát triển đúng đắn, Công ty đã nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không để đứt gãy sản xuất và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, với nhiều kết quả nổi bật. Tổng doanh thu đạt 502 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa sản xuất đạt 1.250 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 54,3 triệu USD; tạo việc làm và ổn định thu nhập cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng, trong đó lương bình quân là 6,9 triệu đồng/người/tháng....

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Công ty đã có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện vì cuộc sống cộng đồng; luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Công ty cũng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể - là một mô hình về phát triển đảng trong doanh nghiệp để các Tập đoàn, công ty học tập kinh nghiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao kế hoạch sản xuất năm 2022 của công ty đề ra cao hơn năm 2021 và đề nghị để quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2022, Ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động Công ty CP Tiên Sơn phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu mặt hàng may mặc… Nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các nhà máy may ở các huyện miền núi, đặc biệt là các huyện miền núi cao, qua đó góp phần thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực miền núi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Công ty CP Tiên Sơn nhân dịp năm mới.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, Công ty cần ưu tiên đầu tư vào khoa học - kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ; đồng thời đẩy mạnh chiến lược về thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường mới; có chính sách thu hút công nhân có trình độ, tay nghề cao vào làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn hệ thống các đơn vị trực thuộc; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K; cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn phối hợp với công ty thực hiện tốt việc tiêm vắc xin cho cán bộ, công nhân người lao động. Chủ động thực hiện tầm soát, xét nghiệm thường xuyên, có trọng tâm trọng điểm để kịp thời phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong các nhà máy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm hỏi tình hình đời sống, việc làm của công nhân Công ty CP Tiên Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoan nghênh chủ trương của công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tại các huyện miền núi nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống Nhân dân góp phần vào xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Với tinh thần “Lợi ích của doanh nghiệp là mục tiêu phát triển lâu dài của tỉnh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị UBND tỉnh, Sở Công thương, các sở, ngành, thị xã Bỉm Sơn thường xuyên theo dõi, phối hợp, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu từ kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm Công ty TNHH Xi măng Long Sơn.

Tại Công ty TNHH Xi măng Long Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng được biết với mục tiêu trở thành một trong những nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu của cả nước, trong những năm qua tập thể lãnh đạo, công nhân viên, người lao động Công ty TNHH Xi măng Long Sơn đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa thương hiệu Xi măng Long Sơn trở thành thương hiệu uy tín trên thị trường, được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu mến lựa chọn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng kết quả Công ty TNHH Xi măng Long Sơn đạt được trong năm 2021.

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, Công ty TNHH Xi măng Long Sơn đã vượt qua khó khăn, giành được những kết quả rất toàn diện, sản xuất được 8,3 triệu tấn clinker và 7,3 triệu tấn xi măng; tiêu thụ đạt hơn 7,25 triệu tấn xi măng và 3,5 triệu tấn clinker; doanh thu đạt trên 8.300 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước và đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 1.200 lao động.

Công ty cũng đã tài trợ cho 11 huyện miền núi của tỉnh 5.000 tấn xi măng để hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới. Đây là việc làm kịp thời và hết sức có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, công nhân viên, người lao động Xi măng Long Sơn đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung và các huyện miền núi của tỉnh nói riêng. Ngoài ra, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Để tiếp tục góp phần vào sự phát triển quê hương đất nước và tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty TNHH Xi măng Long Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, khắc phục mọi khó khăn, cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng, tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu xi măng Long Sơn ở thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Công ty TNHH Xi măng Long Sơn nhân dịp năm mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cùng với khai thác tốt thị trường hiện có và mở rộng các thị trường mới, Công ty cần tiếp tục quan tâm đến chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; có chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân có trình độ, tay nghề cao làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, người lao động thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K và giải pháp “Một cung đường hai điểm đến” để đảm bảo phòng dịch cho công nhân. Chủ động thực hiện tầm soát, xét nghiệm thường xuyên để kịp thời phát hiện, kiểm soát, ngăn chặn triệt để, không để dịch bệnh lây lan, làm đứt gãy sản xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Xi măng Long Sơn nhân dịp năm mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty TNHH Xi măng Long Sơn tiếp tục nỗ lực, cố gắng và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu trở thành một trong những nhà máy sản xuất xi măng hàng đầu của cả nước.

Minh Hiếu