Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà đối tượng chính sách ở huyện Bá Thước, Quan Sơn

Ngày 18-7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn; thăm, tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Bá Thước, Quan Sơn; thăm khu tái định cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo huyện Bá Thước, Quan Sơn.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm thành kính, tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trước hương hồn các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 - năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII; nghị quyết số 37 của Quốc hội khóa XV để trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu của cả nước; một tỉnh giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kinh yêu hằng mong muốn.

Sau lễ viếng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà thương bình ¼ Đinh Hồng Dân ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà bà Lương Thị Miên (Mẹ liệt sĩ) ở xã Văn Nho, huyện Bá Thước.

Đến thăm, tặng quà thương bình ¼ Đinh Hồng Dân ở xã Thiết Ống; bà Lương Thị Miên (Mẹ liệt sĩ) ở xã Văn Nho, huyện Bá Thước; Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi ở xã Trung Hạ; bà Vi Thị Ni (Mẹ liệt sĩ) ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn và bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến của các thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Mẹ liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi ở xã Trung Hạ, Quan Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà bà Vi Thị Ni (Mẹ liệt sĩ) ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân huyện Bá Thước, Quan Sơn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho các gia đình thân nhân liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm khu tái định cư mới khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Đến thăm và nói chuyện với người dân ở khu tái định cư mới Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng phấn khởi sau gần một năm trở lại người dân khu Co Hương đã được đến nơi ở mới khang trang, hạ tầng đầu tư đồng bộ, không còn phải sống trong cảnh lo lắng như khi ở vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quan Sơn, xã Tam Thanh, Chi bộ bản Ngàm đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, chủ động, sáng tạo chủ trương của tỉnh để đưa người dân khu Co Hương ra khỏi vùng có nguy sơ lạt lở cao; đánh giá cao sự đồng thuận của người dân trong việc di dời đến nơi ở mới. Hiện khu Co Hương đã có 32/36 hộ làm nhà tại khu tái định cư mới, còn 4 hộ sẽ di chuyển đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nói chuyện với người dân khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho người dân khu Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng người dân khu Co Hương chuyển về nơi ở mới cần bắt tay ngay vào việc tổ chức lại đời sống mới, giữ gìn những bản sắc tốt đẹp của dân tộc, đồng thời xóa bỏ những tập tục lạc hậu để xây dựng đời sống mới ở khu dân cư.

Cùng với đó, người dân cần tiết kiệm trong chi tiêu, tổ chức sản xuất; quan tâm trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, canh tác lúa nước, đưa các cây màu có năng suất, hiệu quả cao vào sản xuất. Tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò, vịt… nhưng cần phải quan tâm đến bảo vệ môi trường khu dân cư.

Các hộ gia đình trong khu Co Hương cần đoàn kết, sống hòa thuận, chia sẻ lẫn nhau, hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển. Chăm lo việc học tập của con em trong gia đình, quan tâm đến việc đào tạo nghề. Người dân cùng với lực lượng chức năng tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với người dân nước bạn Lào, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Giữ gìn an ninh - trật tự, xây dựng khu Co Hương trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Tập trung công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh.

Minh Hiếu