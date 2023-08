Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cán bộ, nhân dân phường An Hưng

Việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi thôn, làng, xã phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị có được hay không là do chính mỗi chúng ta. Mỗi người dân cần phát huy hơn nữa trách nhiệm cá nhân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, quyết tâm xây dựng phường An Hưng, cũng như tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, an toàn về ANTT – là điều đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn khi đến chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cán bộ, nhân dân phường An Hưng (TP Thanh Hóa) vào sáng 10-8.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa cán bộ và Nhân dân phường An Hưng chúc mừng Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cán bộ, nhân dân phường An Hưng.

Cùng đến chung vui có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cán bộ, nhân dân phường An Hưng.

An Hưng với nhiều mô hình về đảm bảo an ninh trật tự

Phường An Hưng nằm ở phía Tây TP Thanh Hóa, trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo lực lượng Công an phường triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, Đảng ủy, UBND phường, Ban Chỉ đạo ANTT phường đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lựa chọn một số mô hình tự quản về ANTT phù hợp với tình hình đặc điểm địa bàn để tập trung chỉ đạo.

Lãnh đạo phường An Hưng trình bày kết quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Các mô hình đã phát huy tốt hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường như: mô hình “Camera với ANTT” với 36 mắt camera được lắp đặt tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn; mô hình “Cựu chiến binh đảm bảo ANTT, TTATGT tại cổng trường học”; thực hiện có hiệu quả Mô hình “Công nhân môi trường - Chiến sỹ tuần tra”. Bên cạnh đó, mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đã góp phần đảm bảo an toàn trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; xây dựng “Công an phường An Hưng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đi vào đời sống xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu với cán bộ, nhân dân phường An Hưng.

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân phường An Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhắc lại những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”, “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đồng thời nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cách đây 18 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521, lấy ngày 19-8 hằng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đó đến nay, Ngày hội đã đi vào đời sống xã hội, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thẳn thắng nhìn nhận tồn tại, hạn chế để khắc phục

Vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường An Hưng đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thẳn thắng chỉ rõ, việc thực hiện Phong trào và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường An Hưng và các phường, xã trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đáng chú ý là: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại một số khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa sâu sát, thiếu cụ thể; công tác vận động, thu hút quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại một số nơi kết quả chưa cao; hoạt động của một số mô hình tự quản về ANTT hiệu quả thấp; tình hình ANTT có lúc, có nơi còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; vẫn còn để xảy ra vụ việc vi phạm về ANTT trên địa bàn....

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho Nhân dân, cán bộ phường An Hưng vì có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương

Nhằm nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an và nhân dân TP Thanh Hóa và phường An Hưng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào, cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, trọng tâm là: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu về an ninh, trật tự, nhất là mô hình Nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Nhân dân và cán bộ phường An Hưng đến dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phân công các đồng chí lãnh đạo thành phố về dự, tham gia các hoạt động của Ngày hội với nhân dân ở cơ sở; tập trung hướng mạnh về các địa bàn khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trực tiếp tham gia, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quà cho các điển hình trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở phường An Hưng.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường hơn nữa mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng công an với nhân dân tại cơ sở, phát huy tốt vai trò của nhân dân thực sự là “tai mắt”, là chỗ dựa tin cậy giúp lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Minh Hiếu