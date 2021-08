Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành y tế và khu vực Bắc Trung bộ, việc duy trì và đảm bảo “An toàn bệnh viện” trong tình hình mới luôn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đặt lên hàng đầu.

Người bệnh thực hiện khai báo y tế tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trao đổi với giám đốc bệnh viện Lê Văn Sỹ, được biết: Từ những giai đoạn đầu của “cuộc chiến” chống dịch COVID-19, bệnh viện đã có sự chuẩn bị trên mọi phương diện, từ công tác chỉ đạo, đến nhân lực, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phòng hộ cá nhân, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc, phân luồng người bệnh. Bệnh viện luôn bám sát Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Bộ Y tế ban hành, thực hiện, giám sát phòng, chống dịch đúng quy định, an toàn, hiệu quả. Theo đó, bệnh viện có phương án phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư phòng, chống dịch cần thiết, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch; toàn thể nhân viên bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, tự đánh giá, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ không an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bảo đảm bệnh viện an toàn phòng chống dịch, bệnh viện đã nâng mức cảnh báo phòng chống dịch lên mức cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện. Theo đó, yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm rà soát toàn bộ quy trình khám chữa bệnh, chấn chỉnh hoạt động phòng, chống dịch tại đơn vị theo đúng các văn bản chỉ đạo đã ban hành, bảo đảm an toàn bệnh viện, an toàn phòng chống dịch. Ðồng thời, bệnh viện củng cố năng lực xét nghiệm COVID-19, tăng cường xét nghiệm cho cán bộ y tế, người nhà và thân nhân ở những khoa trọng yếu, khoa có yếu tố nguy cơ cao. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, quản lý ca bệnh nghi ngờ và những trường hợp có dịch tễ liên quan đến COVID-19. Bệnh viện đã tổ chức, sắp xếp lại hoạt động khu tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu; thành lập 1 đội tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo yêu cầu được điều động từ các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện.

Ngay tại Cổng số 1 từ cổng vào, đội bảo vệ, phòng công tác xã hội, khoa khám bệnh tăng cường sàng lọc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến làm việc, liên hệ công tác ngay, đảm bảo chỉ những trường hợp không có yếu tố nguy cơ, không có dịch tễ liên quan đến COVID-19 mới được vào bên trong bệnh viện. Hướng dẫn, phân luồng tất cả những trường hợp đến làm và lấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 phải đi bằng cổng riêng (cổng số 2B). Những trường hợp bệnh nhân có dịch tễ liên quan đến COVID-19 hoặc có yếu tố nguy cơ cao hoặc được chuyển tuyến về từ nơi đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tự đến khám chữa bệnh khi chưa hết thời gian cách ly y tế chuyển về phòng khám cách ly (đối với bệnh nhân ngoại trú) hoặc khoa bệnh nhiệt đới (đối với bệnh nhân nội trú) để điều trị cách ly kịp thời hoặc có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Đối với mỗi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, thực hiện dừng thăm người bệnh tại bệnh viện; cố định người nhà chăm nuôi, trường hợp thay đổi người chăm nuôi phải có lý do và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi đổi người.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân khi đến thăm khám bệnh, chủ động nhận diện và ứng phó nhanh với dịch COVID-19, bệnh viện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chủ động sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR định kỳ đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế, người lao động có yếu tố nguy cơ cao, có triệu chứng ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, viêm long đường hô hấp, giảm/mất vị giác, khướu giác, nhóm bệnh nhân nặng, điều trị dài ngày, viêm phổi, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân...

Để tăng cường năng lực điều trị, cấp cứu và hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn tỉnh và khu vực, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai hoạt động Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Các khoa, phòng, trung tâm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (ứng dụng Zoom, Zalo, Viber, TeleHealth, TeleICU...) trong việc hội chẩn nội viện và ngoại viện đối với các ca bệnh khó, ca bệnh phức tạp, hạn chế tối đa việc hội chẩn trực tiếp.

Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động các khoa, phòng, trung tâm, các công ty môi trường, quầy dịch vụ, công ty xây dựng trong bệnh viện cam kết nghiêm túc thực hiện nghiêm “1 cung đường - 2 điểm dừng”, chỉ đi đến bệnh viện và về nhà, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, hạn chế di chuyển và tiếp xúc xã hội. Nhân viên y tế làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, tuân thủ việc mặc trang phục phòng hộ, đeo kính chắn giọt bắn, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn và thay trang phục khi hết ca làm việc; hạn chế di chuyển, tiếp xúc với nhóm nhân viên y tế làm việc ở các khu vực khác.

Bà Nguyễn Thị Hương, đến từ thị trấn Tân Phong, Quảng Xương, chia sẻ: Khi đến bệnh viện khám bệnh tôi được hướng dẫn khai báo đầy đủ các thông tin tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ, các yếu tố dịch tễ... Mặc dù mất thêm thời gian, nhưng tất cả người bệnh đến khám và người nhà đều bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc sàng lọc ngay từ cổng bởi những biện pháp bệnh viện triển khai đều vì sức khỏe cộng đồng.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng các giải pháp đồng bộ về chuyên môn, trang thiết bị vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra đối với dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế, hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng của đại dịch đến hoạt động của bệnh viện, bảo đảm an toàn khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Hà Bắc