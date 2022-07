Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Chiều 6-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xin ý kiến đóng góp đối với những chủ trương, định hướng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,8%; thuế sản phẩm tăng 36,06%. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đón 6,82 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,3 lần cùng kỳ (trong đó có 44,6 nghìn lượt khách quốc tế, gấp 2,2 lần cùng kỳ)… Thu ngân sách Nhà nước gần đạt dự toán cả năm và tăng cao so với cùng kỳ, ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 63,4% so với cùng kỳ…

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả nổi bật; tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, quan trọng, có sức lan tỏa mạnh, được dư luận và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao; dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ số ca tử vong trên tổng số ca nhiễm thấp hơn trung bình cả nước; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều vụ việc, vấn đề phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo giải quyết. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời trân trọng cảm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã thường xuyên theo dõi, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu để thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật, ấn tượng mà Thanh Hóa đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng như sự khởi sắc rõ nét trong đời sống của Nhân dân. Các ý kiến cũng đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất trong thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đổi mới, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, khắc phục các khó khăn vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư; sâu sát, tích cực tham mưu cho Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Thanh Hóa.

Các ý kiến thể hiện sự đồng tình cao đối với những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời tư vấn, góp ý nhiều định hướng, giải pháp để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh - trật tự và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, đóng góp rất tâm huyết và giá trị của các đồng nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin thêm về một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi, làm rõ những vấn đề mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh quan tâm, phản ánh, kiến nghị; nhất là kết quả thu ngân sách nhà nước, cơ cấu các khoản thu, hoạt động của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tình hình triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm, định hướng phát triển nông nghiệp...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những cống hiến rất quan trọng của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đối với sự phát triển của quê hương Thanh Hóa; chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho sự phát triển đi lên của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tập thể thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hết mình vì sự phát triển của tỉnh, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, làm sâu dầy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quê hương Thanh Hóa mà biết bao thế hệ cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã dày công vun đắp.

Quốc Hương