Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác

Khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, phấn đấu năm 2030 Mường Lát thoát ra khỏi huyện nghèo. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ngày 14-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao Đề án được Ban Chỉ đạo 901 chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và cho rằng, 10 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Chú tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và là một trong những huyện nghèo nhất cả nước; điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; quy mô nền kinh tế còn nhỏ và siêu nhỏ, đất rộng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp xa so với bình quân chung toàn tỉnh và khu vực miền núi, một bộ phận không nhỏ cán bộ, Nhân dân trong huyện còn chưa tự lực tự cường, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền còn hạn chế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Để huyện Mường Lát có những bước phát triển nhanh, bền vững, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc cần phải đổi mới tư duy, tự lực, tự cường, chủ động vươn lên. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, giữ vững quốc phòng - an ninh. Trước hết, cần quan tâm đến công tác cán bộ theo hướng tăng cường cán bộ ở vùng miền xuôi lên công tác tại địa phương. Cần thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị Ban Chỉ đạo 901 cần nghiên cứu cụ thể để huyện Mường Lát đánh giá thổ nhưỡng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây trồng, con nuôi phù hợp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đưa vào sản xuất.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Cần tính toán cơ cấu dân cư để tập trung tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức; đưa các mô hình, tổ nhóm theo hướng cầm tay chỉ việc, có hướng dẫn cụ thể của cán bộ; cụ thể hóa công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ làm, dễ hiểu, phát huy vai trò của người uy tín trong cộng đồng. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các công trình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Mường Lát. Quan tâm nguồn lực cán bộ tại cơ sở và phân công cán bộ sâu sát địa bàn. Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cho đồng bào Mường Lát…

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo 901 tiếp thu, nghiên cứu hoàn thiện lại Đề án.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Chỉ đạo 901 đã chuẩn bị Đề án công phu, khoa học, chất lượng và nhấn mạnh: 25 năm qua, Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương và các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng với đó, là sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn của các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đến sự phát triển của Mường Lát.

Là huyện miền núi cao, biên giới, có địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh; nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 50%. Trong những năm qua, huyện Mường Lát đã có những bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế làm cản trở đến sự phát triển, đó là: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã còn hạn chế, có những nơi yếu. Năng lực, trình độ một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế; một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Để huyện Mường Lát có bước phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trước hết cần xác định là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát; cần phải khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, phấn đấu năm 2030 Mường Lát thoát ra khỏi huyện nghèo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lấy nông nghiệp, lâm nghiệp làm nền tảng, gắn với cơ cấu lại sản xuất theo hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất của người dân, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật; thu hút và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm, công nghiệp chế biến, nông lâm sản; mở rộng dịch vụ, thương mại ở những nơi có điều kiện.

Huy động, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn ngân sách Nhà nước, để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; coi trọng và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, các hệ sinh thái, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, từng bước xóa bỏ các hủ tục; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới; khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đề án sẽ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, am hiểu thực tiễn; ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở các ý kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung ở phần mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tổ chức thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; phân công công việc cụ thể cho các sở, ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao.

Huyện Mường Lát tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn một cách sâu rộng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận thống cao, tạo động lực mới để xây dựng và phát triển huyện Mường theo các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Các ngành, các địa phương được giao trách nhiệm cần thống nhất quan điểm giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng huyện Mường Lát thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm đối với Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân huyện Mường Lát; cũng là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng mong rằng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng huyện Mường Lát đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân Mường Lát vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Để án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa; về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc; báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu

Kết luận về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với mẫu phác thảo được trình tại hội nghị, đồng thời giao cho UBND tỉnh phê duyệt mẫu phác thảo tượng đài để triển khai các bước tiếp theo và lấy ý kiến sâu rộng trong Nhân dân.

Đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với Đồ án, đồng thời đề nghị trước hết cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chỉnh trang lại đô thị xanh - sạch - đẹp để xứng đáng là đô thị cửa ngõ phía Bắc của tỉnh theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Minh Hiếu