Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa và chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

Thứ nhất, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, trong chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, của người dân và doanh nghiệp, nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh, chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Thứ hai, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là cơ hội để bứt phá, vươn lên là một trong những khâu đột phá, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số để tiếp tục đổi mới sáng tạo. Thứ ba, phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị để thực hiện chuyển đổi số, với bước đi và lộ trình phù hợp. Tập trung chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, ưu tiên phát triển chính quyền số để thúc đẩy dẫn dắt chuyển đổi số. Thứ tư là chuyển đổi số cần có sự phối hợp đồng bộ, liên thông chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trước hết, phải có sự đổi mới tư duy, nhận thức, nắm bắt kịp thời và tận dụng có hiệu quả cơ hội do chuyển đổi số mang lại, đồng thời chủ động, quyết liệt, sáng tạo khi tiến hành chuyển đổi số nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thứ năm, phải khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và của toàn xã hội, trong đó xác định nguồn lực bên trong là quyết định chiến lược cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của xã hội.